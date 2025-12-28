بعد أحداث مباراة مصر.. قرار حاسم بحق جماهير كأس إفريقيا

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا بمدينة أكادير المغربية، أن الدخول إلى مدرجات ملعب “أدرار” في أكادير مشروط بالحصول على تذكرة قانونية وصالحة، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك حرصا على سلامة الجماهير وضمانا لسير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأبرزت اللجنة، في بيان لها، السبت، أن مدينة أكادير تعيش لحظة استثنائية باحتضانها فعاليات كروية قارية كبرى تضعها في صلب اهتمام المتابعين داخل القارة الأفريقية وخارجها، معبرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها بالجماهير الرياضية المعروفة بحبها الكبير لكرة القدم وشغفها بالمدرجات.

وجاء البيان بعد يوم واحد من المباراة التي جمعت منتخبي مصر وجنوب إفريقيا بملعب “أدرار” وشهدت حضورا جماهيريا قياسيا.

وشددت اللجنة على أن التنظيم المعتمد داخل الملعب يخضع لمعايير فنية وأمنية دقيقة يفرضها الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، وتُعد جزءا أساسيا من شروط إنجاح مثل هذه التظاهرات الكبرى، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للملعب محددة سلفا وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.

ودعت اللجنة المنظمة جميع المشجعين، بروح المسؤولية والانضباط، إلى احترام القواعد والضوابط التنظيمية المعتمدة من طرف “كاف”، بما يضمن نجاح هذا الحدث الرياضي.

كما شددت على أن هذا الحدث يحظى بمتابعة دقيقة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وذلك في ظل استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أي تصرف خارج الإطار التنظيمي لا يخدم مصلحة المدينة ولا ينسجم مع طموح إنجاح الحدث، في حين أن الالتزام بالقانون يحول المدرجات إلى رسالة حضارية تعكس وعي الجمهور وقدرته على المساهمة الإيجابية في إنجاح أكبر الاستحقاقات الرياضية، حسب البيان.