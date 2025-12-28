بنك القاهرة عمان
فيلادلفيا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:نظّم قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا فعالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، استضاف خلالها الأستاذ الدكتور سمير إستيتية، الذي قدّم محاضرة علمية ضمن فعاليات الاحتفاء.
وتناول الدكتور إستيتية في محاضرته المعنونة “الطاقات الذكية للغة العربية – نظرة تأصيلي” جملة من القضايا الفكرية المرتبطة باللغة العربية، مستعرضًا أفكار كتابه الجديد الصادر مؤخرًا، والذي يناقش رؤى معاصرة في فهم بنية اللغة وأنظمتها المتكاملة.
وشهدت الفعالية حضور عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور عمر الكفاوين، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور حمزة النادي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، فيما أدار الجلسة الحوارية الدكتور مهند ساري.
وتناول الدكتور إستيتية خلال المحاضرة محطات من مسيرته العلمية والأكاديمية، مسلطًا الضوء على تجربته في عدد من المؤسسات التعليمية، وربطها بمحاور المحاضرة المطروحة.
واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات التفوق والتقدير على أوائل طلبة قسم اللغة العربية، كما أقام القسم، بالتزامن مع المناسبة، معرضًا للكتب العلمية والثقافية والأدبية، التي قُدّمت للطلبة مجانًا، في إطار تشجيعهم على القراءة والاطلاع


