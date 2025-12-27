سندويتشات*:  *صُنِعَ في الأردن*

وطنا اليوم _

بقلم: د. ذوقان عبيدات

دخلنا عالم الصناعات المتقدمة

مع بداية صناعة المنتخب الأردني لكرة القدم، والذي تمت صناعته

بأموال وعقول أردنية، وبعقلية تِقنية مغربية، فرفعنا الراس، وتقدمنا إلى المركز الرابع والستين في قائمة الفيفا، خلافًا لما يحدث لترتيبنا في التعليم، علمًا بأن القاعدة تقول بتلازم المسارات، فلا يجوز أن نكون متقدمين رياضيّا، أو صحيّا، ونكون متأخرين تكنولوجيًاأو تعليميّا؛ ولذلك نحن مطالبون ببذل جهد خاص حتى نحافظ على تفوقنا الرياضي، ونرفع أي نشاط إلى مستوى ذلك الإنجاز.

(١)

*تطوير التعليم*

يُقال: إن خبيرًا دوليّا للتعليم، وبعد أن درس الوضع التربوي، وآليات اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، نصح بإلغاء المدارس الخاصة التي يدرس فيها أبناء المسؤولين، ممُا يضطرهم إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية! حينها فقط، سيشعرون بضرورة إعطاء الأولوية لتطوير المدرسة الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة والقيادات والمجالس المؤهلة لتطوير التعليم!

(٢)

*ما نوع الواجب الأردني؟*

هناك أشكال للواجبات؛ فالواجبات الدينية تلزم تابعيها بتأدية الشعائر، وعقوبة مخالفيها النار. والواجبات الأخلاقية تلزم الناس بسلوكات معينة، ولا عقوبات مُلزِمة أو محددّة لمن يخالفها. أما ما يلزم الجميع هو

الواجبات القانونية، فمن يخالفها

يقع تحت طائلة القانون!!

جميل أن نحفز بالدين والأخلاق! لكن المجتمعات المتقدمة تلتزم بالقانون! فالقانون يلزم المتدين

وغيره، ويلزم الخلوق وغيره.

ولذلك؛ المحافظة على البيئة واجب قانوني!

(٣)

*الشخصيتان الرئيستان*

بعيدًا عن الدولة، وشخوصها،

وليس بعيدًا عن الناقل الوطني للنفاق ، شهدت الساحة الأردنية شخصيتين طفتا على مسرح الأحداث، حيث أظهر الأردنيون أو “بعضهم” حبّا جارفًا للسفير الأمريكي ممثل الدولة “الصديقة جدّا” للشعب الأردني: يقيمون الولائم الاحتفالية، وينشرون صورهم مع سعادة السفير بالملابس الوطنية. تذكرت قصيدة أحمد فؤاد نجم عن الرئيس الأمريكي نيكسون حين زار مصر بُعَيد كامب ديفيد:

شرفت يا نيكسون بابا

يا بتاع الووتر غيت!

عملولك قيمة وسيمة

سلاطين الفول والزيت

فرشولك….

بكرة بتنزل على مكة

وبيقولوا عليك حجيت!!!

أما الشخصية الثانية، فهي مدرب المنتخب الوطني الذي

رفع “الراس” وكان قريبًا من الكاس!

نشروا له بطاقة أحوال مزيفة تشير لتسابق كثيرين لتسجيله فردًا في عشيرتهم!

وغدًا سيتقن اللعبة ويسجل في حزب موصى به .لن تجد أكرم منّا، أو من بعضنا!!

(٤)

المسيحي والمسلم!

أهنيء المسيحيين بأعيادهم، وأقول لكل مسيحي: عيد ميلاد مجيد! ولا أدري لماذا يتكرر النفاق كل مناسبة ضد المسيحيين!

المطلوب: توطين المفاهيم الآتية في اللغة العربية، وفي الوجدان الجمعي الأردني:

-المسيحيون والمسلمون هم الشعب الأردني.

-المسيحي مواطن. والمسلم مواطن.

-إسقاط مفاهيم الأقلية والأكثرية في الشعب الأردني. فلا أقليات ولا أكثريات في الشعب الواحد!

-إسقاط مفاهيم استعلائية وتمييزية مثل؛ التعايش، التسامح، والآخر. فالمسيحي ليس آخرًا،وليس مخطئًا حتى نتسامح معه! وليس داءً حتى نتعايش معه!!!

وأستغرب! لماذا لا تحسم المؤسسة الدينية الرسمية هذا

الموضوع المتكرر؟؟؟

(٥)

الناقل الوطني للنفاق

يتحدث الناس عن سرّ اهتمام خفي بعدد من المنافقين، الذين طفوا على سطح الإعلام، وظهورهم المتكرر في الإعلام الرسمي، وغياب وجوه غير نفاقية!

لكل سلطة ناقل وطني مزدهر للنفاق!

ولكل سلطة ناقل “مضبوب” للحقيقة !

(٦)

*اتفاقية النحاس*

هل سيناقش مجلس النواب تفاصيل هذه الاتفاقية أم سيقرها؟

هناك كلام حولها!

فهمت عليّ؟!!