فوريس تختار النعيمات وعلوان ضمن قائمتها السنوية

34 ثانية ago
فوريس تختار النعيمات وعلوان ضمن قائمتها السنوية

وطنا اليوم:اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات وعلي علوان ضمن قائمتها السنوية «30 تحت 30 – الشرق الأوسط» لعام 2025، والتي تضم نخبة من الشخصيات الشابة الأكثر تأثيرًا وإنجازًا في المنطقة تحت سن الثلاثين.
وجاء هذا الاختيار تقديرًا لما حققه اللاعبان من إنجازات رياضية مميزة، إلى جانب حضورهما المؤثر داخل الملاعب وخارجها، حيث تسلط القائمة الضوء على الشباب الذين أحدثوا أثرًا واضحًا في مجالاتهم على المستويين المحلي والإقليمي.
وتعد مجلة فوربس من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتنموي، وتصدر سنويًا عددًا من القوائم والتصنيفات التي ترصد الشخصيات الأكثر تأثيرًا حول العالم، وتعتمد في اختيارها لهذه القائمة على معايير دقيقة تشمل الأداء والإنجاز والاستمرارية وحجم التأثير، ما يمنح هذا التصنيف أهمية واسعة ومكانة دولية مرموقة.


