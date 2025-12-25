بالأرقام.. جماهير غفيرة تشعل بداية كأس أمم إفريقيا في المغرب

وطنا اليوم:ملاعب جميلة تليق بكأس العالم، أرضيات ميادين أكثر من رائعة وتنظيم مثالي لدخول الملاعب وبنى تحتية غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم أفريقيا. ذلك ما بدت عليه المباريات الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويعد الحضور الجماهيري مقياسا مهما في تحديد نجاحات البطولات الدولية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بكأس الأمم الأفريقية، فالأمر مختلف مثلا عن نظيرتها في أوروبا.

فبسبب مساحة القارة الأفريقية الشاسعة، يتوجب على جماهير المنتخبات قطع آلاف الكيلومترات لمشاهدة منتخباتهم، وهي دول فقيرة في معظمها لا تملك شعوبها إمكانيات مالية تسمح لها بالتنقل.

وشهدت الجولة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2025 زخما جماهيريا لافتا، حيث أكدت أرقام الحضور الجماهيري المرتفعة، الجاذبية المستمرة للبطولة في جميع أنحاء القارة.

ومن المدرجات المكتظة إلى الساحات التي امتلأت تدريجيا، أظهرت مباريات الجولة الأولى أن الأجواء الفريدة التي تميز البطولة الإفريقية لا تزال نابضة بالحياة بشكل كبير.

ووضع المغرب معيارا مرتفعا منذ وقت مبكر، حيث استقطب أعلى نسبة حضور في البطولة بلغت 60 ألف و180 مشجعا في مواجهته ضد جزر القمر في المباراة الافتتاحية.

كما جذبت مباراة الكاميرون أمام الغابون أعدادا غفيرة من الجماهير تجاوزت 35 ألف مشجع، مقابل حوالي 28 ألف مشجع في مباراة مصر مع زيمبابوي، مما أعاد التأكيد على الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها “الفراعنة”.

وتابع أكثر من 18 ألف مشجع مباراة السنغال أمام بوتسوانا مقابل حوالي 16 ألف مشجع حضروا مباراة الجزائر أمام السودان.

ورغم تسجيل أرقام أكثر تواضعا في بعض المواجهات، وتحديدا مباراة جنوب أفريقيا ضد أنغولا التي حضرها حوالي 4 ألاف مشجع فقط مقابل حوالي 10 ألاف مشجع حضروا مباراة مالي أمام زامبيا، لكن الصورة العامة كانت مشجعة للغاية.

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.