وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية بسبب تميمة سحرية

31 ثانية ago
وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية بسبب تميمة سحرية

وطنا اليوم:تُوفي لاعب كرة قدم بوروندي، مساء السبت 20 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن سقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في مباراة رسمية ضمن دوري الدرجة الثانية، في حادثة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بالبلاد.
وأفادت مصادر رياضية بأن اللاعب إيغيرانيزا إيمي غيريك، متوسط ميدان نادي “دبابير البحيرة”، انهار خلال مباراة فريقه أمام نادي “للب أماسيبيري نافر قيف أب” LLB Amasipiri Never Give Up، التي أُقيمت في المركز الفني الوطني بنغاراغا.
ورغم التدخل السريع للجهاز الطبي داخل الملعب ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى، فإنه فارق الحياة أثناء نقله.
من جهته، أصدر الاتحاد البوروندي لكرة القدم بيانا قدّم فيه التعازي لأسرة اللاعب وناديه، من دون أن يحدد الأسباب الدقيقة للوفاة، مكتفيا بالإشارة إلى فتح متابعة للواقعة.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية، من بينها الإذاعة العمومية الأفريقية، عن شهود عيان أن اللاعب ربما ابتلع عن طريق الخطأ قطعة نقدية كان يحتفظ بها في فمه خلال المباراة، ما تسبب في مضاعفات خطيرة.
وتُربط هذه القطعة، حسب تلك الشهادات، بما يُعرف محليا بـ”التمائم” أو “الحُجُب”، وهي ممارسات يُعتقد أنها لا تزال موجودة في بعض الأوساط الكروية في البلاد.
ورغم أن اللاعب كان قد نفى في مناسبات سابقة القيام بهذه الممارسات، فإن الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن استمرارها ومخاطرها المحتملة على سلامة اللاعبين. وحتى الآن، لم تصدر أي تأكيدات رسمية من الجهات الرياضية أو الصحية بشأن الأسباب النهائية للوفاة، في انتظار نتائج التحقيقات الطبية والإدارية


