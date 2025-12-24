بنك القاهرة عمان
موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

18 ثانية ago
وطنا اليوم:أُختير لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس فرنسا، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال منافسات البطولة.
وجاء اختيار التعمري، تقديرا لأدائه الفني اللافت ومساهمته المؤثرة مع فريقه، حيث لعب دورا بارزا في النتائج الإيجابية التي حققها، مما جعله محط إشادة وسائل الإعلام الفرنسية والمتابعين.
ويواصل التعمري، تقديم عروض قوية في الملاعب الأوروبية، مؤكدا حضوره كأحد أبرز المحترفين الأردنيين، وداعما لمسيرة المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.


