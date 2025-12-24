أمم أفريقيا : تونس تفك عقدة الافتتاح بثلاثية في أوغندا

وطنا اليوم:في أجواء شتوية ممطرة شهدتها العاصمة المغربية الرباط، أظهر نجوم المنتخب التونسي لفتة إنسانية مميزة قبل انطلاق صافرة بداية مباراتهم الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد أوغندا، مساء امس الثلاثاء.

وبات مشهد الأمطار الغزيزة مألوفا في المغرب منذ مراسم الافتتاح يوم الأحد الماضي، ولم يكن لقاء تونس وأوغندا الليلة استثناء، إذ بدأ الطقس بعاصفة رعدية قوية أثناء الإحماء واستمرت طوال الشوط الأول.

وأثناء اصطفاف الفريقين قبل بداية المباراة لعزف النشيد الوطني للبلدين، بدا الأطفال المرافقين للاعبين يرتجفون من البرد الشديد وأجواء المطر، فسارع لاعبو نسور قرطاج إلى خلع ستراتهم الرسمية وتغطية الأطفال لحمايتهم من المطر والرياح الباردة.

وفكت تونس عقدة المباريات الافتتاحية بفوز كبير على أوغندا 3-1 بينها ثنائية للمهاجم إلياس العاشوري على الملعب الأولمبي في الرباط وأمام 13387 متفرجاً في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل العاشوري ثنائيته في الدقيقتين 40 و64 بعدما افتتح إلياس السخيري التسجيل (10) لـ«نسور قرطاج» الساعين إلى اللقب الثاني في تاريخهم بعد 2004 ومحو خيبة النسخة الأخيرة في كوت ديفوار عندما خرجوا من الدور الأول، فيما سجل دينيس أوميدي (90+2) هدف أوغندا.

وكانت نيجيريا تغلبت على تنزانيا 2-1 في فاس ضمن المجموعة ذاتها.

وتلتقي تونس مع نيجيريا، وأوغندا مع تنزانيا في الجولة الثانية السبت المقبل.

وحققت تونس فوزها الأول في المباريات الافتتاحية في العرس القاري بعدما فشلت في ذلك في النسخ الخمس الأخيرة، وذلك منذ أن فعلتها عام 2013 عندما تغلبت على الجزائر 1-0 وكان يشرف على إدارتها الفنية وقتها مدربها الحالي سامي الطرابلسي.

وضغط المنتخب التونسي بقوة منذ البداية بحثا عن التسجيل وكان له ما أراد مبكراً عبر لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني السخيري، ثم انتقلت السيطرة إلى أوغندا دون نجاعة هجومية، قبل أن يضيف مهاجم كوبنهاغن الدنماركي بالثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستعادت السيطرة في الشوط الثاني وعززت بهدف ثالث وكان بامكانها رفع الغلة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميها، قبل أن تقلص أوغندا الفارق في الوقت بدل الضائع.

ومنح السخيري التقدم لتونس برأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي حنبعل المجبري (10).

وأضاف العاشوري الثاني بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للمدافع الأيمن لنيس الفرنسي علي العابدي (40).

وحقق العاشوري الثنائية عندما استغل كرة مرتدة من الحارس سليم ماغولا إثر تسديدة قوية زاحفة للعابدي من مسافة قريبة فتابعها داخل المرمى الخالي (64).

ولحق العاشوري بمهاجم السنغال نيكولاس جاكسون في صدارة لائحة الهدافين.

وكاد المجبري يضيف الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية (83).

وقلصت أوغندا الفارق عبر أونيدي بتسديدة من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافع ين فاليري وخدعت الحارس أيمن دحمان (90+2).