سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟

3 دقائق ago
سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟

وطنا اليوم:في فيديو نشره على قناته الجديدة في يوتيوب، وحصد نحو 4 ملايين و800 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، شارك لاعب كرة القدم الشهير لامين يامال متابعيه في جولة على شقته القديمة قبيل انتقاله إلى مسكن جديد.
وكشف مهاجم نادي برشلونة الذي رافقه ابن عمه، في 10 دقائق بعض التفاصيل عن حياته اليومية العادية، كعشقه لرائحة الفانيلا حيث انتشرت في شقته معطرات الجو والشموع برائحة الفانيلا.
كما ألمح إلى أنه غير مرتب ومنظم كثيراً، ويحب الاستمتاع بألعاب الفيديو أيضاً، خاصة “البلايستيشن” التي وصفها بـ”زوجته الوفية”.
وأوضح النجم الصاعد ممازحاً أنه يستيقظ يومياً بعد منتصف الليل لتناول الحلوى والبسكويت، وقال ساخراً إنه لربما هذا السبب الذي يمنعه من الاقتران بفتاة لفترة طويلة.
إلى ذلك، استعرض الشاب بعض الجوائز التي حصل عليها منذ بدء مسيرته الكروية، منها جائزة كوبا وجائزة أفضل لاعب في اليورو، وجوائز عرضها في خزانة خاصة.
وفي دعوة إلى التسجيل في قناته، أعلن يامال بتعليق على الفيديو الأول الذي نشره على حسابه أنه قد يصور أيضاً منزله الجديد في حال بلغ عدد المشتركين 10 ملايين!

 


