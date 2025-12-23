الحسين إربد يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري ابطال اسيا 2

وطنا اليوم:حقق فريق الحسين إربد فوزا على ضيفه اهال التركماني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتصدر الحسين إربد المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما حل سباهان اصفهان الإيراني ثانيا برصيد 7 نقاط، وجاء اهال التركماني ثالثا بنقطة واحدة، علما بان المجموعة اقتصرت على ثلاثة فرق بعد انسحاب موهون باهان سوبر جانيت الهندي وشطب نتائجه.

وسجل أهداف الحسين كل من يوسف أبو جلبوش في الدقيقة 65، وعودة الفاخوري في الدقيقتين 74 و80، فيما احرز هدف اهال الوحيد قائده المان تاغاييف في الدقيقة 53.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور