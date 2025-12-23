هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي

وطنا اليوم:استقبل السفير الامريكي في عمّان، جيم هولتسنايدر، عددًا من لاعب المنتخب الوطني في مقر السفارة، بعد إنجازهم في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال السفير الامريكي، للاعبي المنتخب الوطني، إنه سييشجعهم في نهائيات كأس العالم التي ستقام في صيف 2026 في بلاده إضافة إلى كندا والمكسيك، الّا إذا واجهوا المنتخب الأمريكي.

وأشار إلى أنه سيحب رؤية مواجهة بين المنتخبين، في نهائيات كأس العالم المقبل

ودعت السفارة الأمريكية الجماهير الأردنية، لزيارة الصفحة الجديدة الخاصة بالسفر للتعرّف على خطوات التقديم للحصول على التأشيرة، والتخطيط للرحلة، واستكشاف المدن الإحدى عشرة المستضيفة للمباريات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

