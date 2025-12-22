بنك القاهرة عمان
النشامى يحقق تقدما عالميا ويصعد مركزين في تصنيف فيفا الجديد

17 ثانية ago
النشامى يحقق تقدما عالميا ويصعد مركزين في تصنيف فيفا الجديد

وطنا اليوم:تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين عالميا، وفق التصنيف الجديد الصادر اليوم الاثنين، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
واحتل منتخب “النشامى” في التصنيف الجديد مركز 64، بعدما كان يحتل في التصنيف السابق المركز 66، محققا تقدما مستحقا.
وجاء هذا التقدم بعد النتائج المميزة التي حققها المنتخب في مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العرب، واحتل فيها مركز الوصافة، بعد سلسلة من العروض القوية


