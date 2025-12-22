المغرب يستهل مشواره في كأس إفريقيا بالفوز على جزر القمر

وطنا اليوم:استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى يوم امس الأحد.

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء مبكرة لأصحاب الأرض بعد مرور 11 دقيقة من البداية بعدما تصدى لها يانيك باندور حارس جزر القمر، لكن إبراهيم دياز سجل الهدف الأول في الدقيقة 55 وأضاف البديل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 بركلة خلفية مزدوجة، ليحصد “أسود الأطلس” أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم كذلك مالي وزامبيا.

وواصلت المنتخبات المضيفة للبطولة القارية سلسلة عدم الخسارة في المباريات الافتتاحية للنسخة الـ15 على التوالي حيث كان منتخب بوركينا فاسو آخر منتخب مضيف خسر اللقاء الافتتاحي وذلك عام 1998.