اللاعب أدهم القريشي يعلن نجاح عمليته الجراحية

دقيقتان ago
وطنا اليوم:أجرى لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أدهم القريشي، الاثنين، عملية رباط صليبي أمامي في الركبة، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام المغرب في نهائي بطولة كأس العرب 2025.
وكان مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات تعرض خلال مباراة النشامى مع المنتخب العراقي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة، قبل أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل.
وحقق منتخب النشامى إنجازا تاريخيا بحصوله على وصافة بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، خلال مشاركة لاقت إشادة واسعة بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة.


