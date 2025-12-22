إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

وطنا اليوم:أُعيد انتخاب الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية في منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد للدورة الانتخابية 2025–2029، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الذي أُقيم أول أمس السبت في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وأ.د. حمدان ، يشغل أيضا منصب مستشار رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية صاحب السمو الملكي سمو الامير فيصل بن الحسين المعظم .

ويأتي تجديد الثقة له ، تقديراً لما يتمتع به من خبرة كبيرة ومسيرة حافلة بالانجازات في مجال الرياضة بشكل عام ومن ضمنها كرة اليد ، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية والفنية على المستويين المحلي والاقليمي والآسيوي، وأسهم من خلال ذلك في تطوير رياضة كرة اليد وتعزيز حضورها محلياً وعربياً وآسيوياً.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة جامعة عمان الاهلية بالتهنئة والتبريك من رئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان بمناسبة تجديد الثقة له نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ، مع التمنيات له بالمزيد من التوفيق والنجاح .