أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:يُوشك أقدم ملعب كرة قدم في العالم أن يُهجر ويصبح بلا مباريات بعد 154 عاما.
وحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن ملعب “يورك رود”، الذي يعد الأقدم في العالم، بات مهددًا بالهجر مع اقتراب نادي مايدنهيد يونايتد من الانتقال إلى ملعب جديد.
وكان الملعب، الذي يقع في مقاطعة بيركشاير، المقر الدائم لمايدنهيد يونايتد منذ عام 1871، حيث خاض الفريق أول مباراة له على أرضه في فبراير من ذلك العام.
ويعترف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالملعب باعتباره أقدم ملعب كبير يُستخدم بشكل متواصل من قبل النادي ذاته، وهو ما خُلّد بلوحة زرقاء على أحد جدرانه.
لكن بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، يبدو أن هذه المسيرة التاريخية تقترب من نهايتها، حيث يخطط النادي – الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الوطنية الجنوبية – للانتقال إلى ملعب جديد مُصمم خصيصًا في منطقة “براويك بارك”.
وكانت المحاولة الأولى عام 2023 قد فشلت بعد رفض من مجلس ويندسور ومايدنهيد، إلا أن مستجدات حديثة أعادت فتح الباب من جديد.
الملعب الجديد المقترح سيستوعب نحو 5 آلاف متفرج، من بينهم ألف مقعد، مع أرضية هجينة تجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، إضافة إلى غرف تبديل ملابس منفصلة لفرق الرجال والسيدات.
ومن المنتظر عقد اجتماعات إضافية مع المجلس المحلي مطلع العام الجديد، على أمل التقدم بطلب تخطيط رسمي


