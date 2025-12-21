الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدشن بطولة دوري الأمم الآسيوية

وطنا اليوم:دشن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حقبة جديدة في مسيرة اللعبة بالقارة الأكبر في العالم، بعدما أعلن رسميا عن إطلاق بطولة دوري الأمم الآسيوية. تأتي هذه الخطواة على غرار التجربتين الأوروبية والإفريقية، لتستبدل نظام المباريات الودية التقليدية خلال فترات التوقف الدولي بمسابقة رسمية تحمل طابعا تنافسيا وتنظيميا رفيعا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أرسى قواعد هذه الفكرة منذ عام 2018، حيث نظم أربع نسخ ناجحة حتى الآن، مما حفز القارة السمراء على السير في الدرب ذاته يوم السبت الماضي. ولم يمض سوى يوم واحد حتى خرج الاتحاد الآسيوي ببيان عبر موقعه الرسمي يوم الأحد، مؤكدا رغبته في تحسين فرص التطوير لاتحاداته الأعضاء، وإيجاد إطار عمل أكثر استدامة للمباريات الدولية.

معالجة التحديات اللوجستية والمالية

أوضح البيان الآسيوي أن هذا التوجه الاستراتيجي يرمي إلى دعم النمو المستمر وتحقيق التوازن التنافسي. وشدد الاتحاد على أن البطولة الجديدة ولدت من رحم المعاناة التي تواجهها المنتخبات في إيجاد خصوم ذوي مستوى عال خلال الأجندة الدولية، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في التكاليف التشغيلية والعقبات اللوجستية، التي كانت تقلل من الجدوى الرياضية للقاءات الودية العابرة.

رؤية الأمين العام

من جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتوك سيري ويندسور جون، أن دوري الأمم يمثل قفزة نوعية في مسار دعم الاتحادات الـ 47 المنضوية تحت لواء الاتحاد. وصرح جون قائلا: “نهدف من خلال حوافز رياضية واضحة إلى ضمان جودة المباريات، مع حل مشاكل النفقات التي كانت تؤرق المنتخبات الوطنية”.

ولم يغفل المسؤول الآسيوي الجانب الاستثماري، حيث أشار إلى وجود طلب متزايد من الشركاء التجاريين والقنوات الناقلة لتبني هذا النموذج، نظرا لقدرته على تقديم منتج كروي أكثر جاذبية للجماهير وأسهل في التسويق، مما يعود بالنفع المالي على منظومة اللعبة برمتها.