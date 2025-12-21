بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

جمعة : الـ VAR قادم قريبا للملاعب الأردنية

21 ديسمبر 2025
جمعة : الـ VAR قادم قريبا للملاعب الأردنية

وطنا اليوم:كشف نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة عن قرب دخول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للملاعب الأردنية.
وقال جمعة إن الـ VAR قادم قريبا للملاعب الأردنية، وسيعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم توقيت وآلية تطبيق التقنية محليا.
وجاء تصريح جمعة بعد أن أسدل الستار عن بطولة كأس العرب التي استضافتها الدوحة، وحل فيها المنتخب الأردني (النشامى) ثانيا خلف المنتخب المغربي، بعد مشاركة تاريخية أثبت فيها النشامى علو كعبهم في المناسبات الإقليمية والقارية على حد سواء.
وتطالب أندية المحترفين منذ فترة طويلة بتطبيق التقنية في الملاعب الأردنية، بعد شكاوى من أخطاء تحكيمية اعتبروها مؤثرة في مباريات البطولات المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني