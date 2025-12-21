جمعة : الـ VAR قادم قريبا للملاعب الأردنية

وطنا اليوم:كشف نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة عن قرب دخول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للملاعب الأردنية.

وقال جمعة إن الـ VAR قادم قريبا للملاعب الأردنية، وسيعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم توقيت وآلية تطبيق التقنية محليا.

وجاء تصريح جمعة بعد أن أسدل الستار عن بطولة كأس العرب التي استضافتها الدوحة، وحل فيها المنتخب الأردني (النشامى) ثانيا خلف المنتخب المغربي، بعد مشاركة تاريخية أثبت فيها النشامى علو كعبهم في المناسبات الإقليمية والقارية على حد سواء.

وتطالب أندية المحترفين منذ فترة طويلة بتطبيق التقنية في الملاعب الأردنية، بعد شكاوى من أخطاء تحكيمية اعتبروها مؤثرة في مباريات البطولات المختلفة.