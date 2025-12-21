عشائر النعيمات تصدر بياناً حول اللاعب يزن النعيمات

وطنا اليوم:أصدرت عشائر النعيمات، اليوم السبت، بيانًا عبّرت فيه عن شكرها وامتنانها لمواقف الدعم والمؤازرة التي حظي بها نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع “النشامى” في بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا.

وأشادت العشائر بالوقفة الوطنية الصادقة التي جسّدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب أصحاب السمو والمعالي وكافة أبناء الأسرة الأردنية، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس وحدة الصف الأردني والتفافه حول أبنائه في مختلف الظروف.

كما هنّأت عشائر النعيمات الشعب الأردني بوصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية للبطولة، وتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخه، رغم الغيابات العديدة التي أثّرت على صفوف الفريق، معتبرة هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

وتاليًا نص البيان:

«تتقدّم الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجمعية ديوان أبناء عشائر النعيمات / عمّان، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، وسموّ وليّ عهده الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وإلى أصحاب السمو والمعالي والعطوفة والسعادة، وكافة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، على وقفتهم المشرفة ومشاعرهم الصادقة خلال الإصابة التي تعرّض لها ابننا يزن النعيمات، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا.

إن هذه الوقفة الوطنية الأصيلة تعبّر عن شهامة الشعب الأردني الأبيّ بكافة أطيافه، ووقوفه صفًا واحدًا خلف أبنائه في مختلف الظروف.

وبهذه المناسبة، يسرّنا أن نتقدّم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الأردني العزيز بمناسبة وصول منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية للبطولة، وتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، وذلك رغم الغيابات العديدة التي شهدتها صفوف المنتخب.

ندعو الله تعالى أن يمنّ على الكابتن يزن النعيمات بالشفاء العاجل ليكمل مسيرته المشرفة مع زملائه اللاعبين تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم».