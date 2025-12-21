بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

عشائر النعيمات تصدر بياناً حول اللاعب يزن النعيمات

21 ديسمبر 2025
عشائر النعيمات تصدر بياناً حول اللاعب يزن النعيمات

وطنا اليوم:أصدرت عشائر النعيمات، اليوم السبت، بيانًا عبّرت فيه عن شكرها وامتنانها لمواقف الدعم والمؤازرة التي حظي بها نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع “النشامى” في بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا.

وأشادت العشائر بالوقفة الوطنية الصادقة التي جسّدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب أصحاب السمو والمعالي وكافة أبناء الأسرة الأردنية، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس وحدة الصف الأردني والتفافه حول أبنائه في مختلف الظروف.

كما هنّأت عشائر النعيمات الشعب الأردني بوصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية للبطولة، وتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخه، رغم الغيابات العديدة التي أثّرت على صفوف الفريق، معتبرة هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

وتاليًا نص البيان:

«تتقدّم الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجمعية ديوان أبناء عشائر النعيمات / عمّان، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، وسموّ وليّ عهده الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وإلى أصحاب السمو والمعالي والعطوفة والسعادة، وكافة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، على وقفتهم المشرفة ومشاعرهم الصادقة خلال الإصابة التي تعرّض لها ابننا يزن النعيمات، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا.

إن هذه الوقفة الوطنية الأصيلة تعبّر عن شهامة الشعب الأردني الأبيّ بكافة أطيافه، ووقوفه صفًا واحدًا خلف أبنائه في مختلف الظروف.

وبهذه المناسبة، يسرّنا أن نتقدّم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الأردني العزيز بمناسبة وصول منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية للبطولة، وتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، وذلك رغم الغيابات العديدة التي شهدتها صفوف المنتخب.

ندعو الله تعالى أن يمنّ على الكابتن يزن النعيمات بالشفاء العاجل ليكمل مسيرته المشرفة مع زملائه اللاعبين تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم».


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني