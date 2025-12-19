بنك القاهرة عمان
النشامى يصلون إلى أرض الوطن بعد رحلة كروية تاريخية في كأس العرب

19 ديسمبر 2025
النشامى يصلون إلى أرض الوطن بعد رحلة كروية تاريخية في كأس العرب

وطنا اليوم:وصل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم عصر الجمعة إلى أرض الوطن، بعد ظفرهم بوصافة كأس العرب 2025 الذي أقيم العاصمة القطرية الدوحة.
وحل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا لبطل كأس العرب 2025، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في 120 دقيقة من اللعب المثير.


