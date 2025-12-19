ولي العهد يشكر النشامى والجماهير ويهنئ المغرب ويشكر قطر

وطنا اليوم:وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة شكر وتقدير للاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، ولكل من أسهم في تطوير كرة القدم الأردنية على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وأعرب سموه عن خالص شكره لسمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، إلى جانب كل من ساهم في الارتقاء بالكرة الأردنية.

كما خصّ ولي العهد الجماهير الأردنية الوفية بالشكر على حضورها ودعمها المتواصل للنشامى، مؤكداً أن مساندتهم كانت عاملاً مهماً في مشوار المنتخب.

وهنّأ سموه الأشقاء في المملكة المغربية بفوزهم بالبطولة، موجهاً الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم والاستضافة المميزة للبطولة.