بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

ولي العهد يشكر النشامى والجماهير ويهنئ المغرب ويشكر قطر

19 ديسمبر 2025
ولي العهد يشكر النشامى والجماهير ويهنئ المغرب ويشكر قطر

وطنا اليوم:وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة شكر وتقدير للاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، ولكل من أسهم في تطوير كرة القدم الأردنية على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.
وأعرب سموه عن خالص شكره لسمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، إلى جانب كل من ساهم في الارتقاء بالكرة الأردنية.
كما خصّ ولي العهد الجماهير الأردنية الوفية بالشكر على حضورها ودعمها المتواصل للنشامى، مؤكداً أن مساندتهم كانت عاملاً مهماً في مشوار المنتخب.
وهنّأ سموه الأشقاء في المملكة المغربية بفوزهم بالبطولة، موجهاً الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم والاستضافة المميزة للبطولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025