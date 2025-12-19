بنك القاهرة عمان
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة

19 ديسمبر 2025
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة

وطنا اليوم:قال سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، إن أداء المنتخب الوطني رفع معنويات الأردنيين في كل أنحاء المملكة، ووصل أثره إلى كل بيت أردني، مؤكدًا أن ما قدمه النشامى حظي بإعجاب الأشقاء العرب.
وأضاف سموه، عبر حسابه على إنستغرام، أن هذه البطولة كانت محطة مهمة تعلم منها الجميع الكثير، وأثبتت أن المنتخب الوطني قادر على الاستمرار بثقة في الاستحقاقات القادمة.
وأعرب ولي العهد عن فخره بما قدمه اللاعبون، مشددًا على أن المرحلة المقبلة مهمة، وأن الجميع سيبقى داعمًا للمنتخب خطوة بخطوة، قائلًا: “فخورون بكم… واليوم أبدعتم”.


