ولي العهد قبيل نهائي كأس العرب: جماهير الأردن الوفية مصدر قوة وعزيمة النشامى

وطنا اليوم:وصف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، الجماهير الأردنية بـ”الجماهير الوفية”، قبيل النهائي المرتقب بين النشامى ومنتخب المغرب.

وقال سموّه، عبر إنستغرام “جماهير الأردن الوفية أنتم الداعم الأول ومصدر قوة وعزيمة النشامى .. التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية”.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المغربي، عند الساعة السابعة من مساء الخميس، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ويسعى المنتخب الوطني لإحراز اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد سلسلة من العروض المميزة في الفترة الأخيرة.

ولم يسبق للمنتخب الوطني أن فاز بلقب كأس العرب، كما لم يسبق وأن صعد للنهائي، بانتظار أن يحقق النشامى اليوم حلم التتويج باللقب.