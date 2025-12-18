نهائي كأس العرب يرفع الإقبال على المطاعم والمقاهي في الأردن

وطنا اليوم:أكد عاملون في قطاع المطاعم السياحية والمقاهي أن نسب إشغال المطاعم والمقاهي وصلت إلى 100 % استعدادًا لحضور مواجهة منتخب كرة القدم الوطني مع نظيره المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب.

وبين هؤلاء أن المطاعم والمقاهي التي تعرض المباريات شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ بداية انطلاق فعاليات البطولة.

وكانت بطولة كأس العرب (فيفا 2025) قد انطلقت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمشاركة 16 دولة عربية في قطر.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد: “نسبة إشغال المقاهي والكافيهات والمطاعم وصلت إلى 100 % تزامناً مع بدء المباراة النهائية بين المنتخب الأردني (النشامى) والمنتخب المغربي”.

وأكد العواد أنه هنالك حضور لمشجعي المنتخب فوق طاقة المقاهي، إذ لن تكفي المقاعد وسيكون هناك عدد من الحضور يشاهدون المباراة وهم وقوف، كما حدث في بعض المقاهي أثناء المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني الذي فاز فيها على نظيره السعودي.

وأكد العواد أن أثناء المباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني والمنتخب السعودي وصلت نسبة الحجوزات إلى 100 % في معظم المنشآت.

وقال مدير مطعم سياحي في عمان رمزي حجازين: “نسبة الحجوزات 100 % في معظم المنشآت لحضور المباراة النهائية بين المنتخب الوطني والمنتخب المغربي”.

وأكد حجازين أن نسبة الحجوزات في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني تراوحت ما بين 80 إلى 100 % في المقاهي.

وأشار إلى أن بطولة كأس العرب الحالية نشطت قطاع المطاعم والمقاهي السياحية بشكل ملحوظ، إذ كان القطاع يشهد ضعفًا قبل بدء انطلاق البطولة.

وقال مدير مقهى في عمان، أحمد العبدالله، إن “الإقبال على المقاهي خلال مباريات كأس العرب كان ملحوظًا بشكل جيد وينشط في الأيام التي يلعب بها المنتخب”.

وأكد العبدالله أن نسبة الحجوزات بلغت ذروتها عند مباريات المنتخب الوطني بشكل عام، خاصة مباراته الأخيرة مع المنتخب السعودي وصعوده إلى النهائي لملاقاة المنتخب المغربي.

وأضاف: “اليوم ستكون المقاهي، إضافة إلى المطاعم، مليئة بالمواطنين ومشجعي المنتخب من الجنسيات المختلفة، ووصلت نسبة الحجوزات إلى 100 % خلال المباراة النهائية مساء اليوم”.

ويُذكر أن عدد المطاعم والمقاهي السياحية يصل إلى أكثر من 1.38 ألف مطعم ومقهى منتشرة بمختلف محافظات المملكة.

وبحسب إحصائية غير رسمية، بلغ عدد المقاهي الشعبية نحو 3 آلاف منشأة منتشرة بمختلف مناطق الأردن.