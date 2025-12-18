بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

نهائي كأس العرب يرفع الإقبال على المطاعم والمقاهي في الأردن

11 ثانية ago
نهائي كأس العرب يرفع الإقبال على المطاعم والمقاهي في الأردن

وطنا اليوم:أكد عاملون في قطاع المطاعم السياحية والمقاهي أن نسب إشغال المطاعم والمقاهي وصلت إلى 100 % استعدادًا لحضور مواجهة منتخب كرة القدم الوطني مع نظيره المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب.
وبين هؤلاء أن المطاعم والمقاهي التي تعرض المباريات شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ بداية انطلاق فعاليات البطولة.
وكانت بطولة كأس العرب (فيفا 2025) قد انطلقت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمشاركة 16 دولة عربية في قطر.
وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد: “نسبة إشغال المقاهي والكافيهات والمطاعم وصلت إلى 100 % تزامناً مع بدء المباراة النهائية بين المنتخب الأردني (النشامى) والمنتخب المغربي”.
وأكد العواد أنه هنالك حضور لمشجعي المنتخب فوق طاقة المقاهي، إذ لن تكفي المقاعد وسيكون هناك عدد من الحضور يشاهدون المباراة وهم وقوف، كما حدث في بعض المقاهي أثناء المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني الذي فاز فيها على نظيره السعودي.
وأكد العواد أن أثناء المباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني والمنتخب السعودي وصلت نسبة الحجوزات إلى 100 % في معظم المنشآت.
وقال مدير مطعم سياحي في عمان رمزي حجازين: “نسبة الحجوزات 100 % في معظم المنشآت لحضور المباراة النهائية بين المنتخب الوطني والمنتخب المغربي”.
وأكد حجازين أن نسبة الحجوزات في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني تراوحت ما بين 80 إلى 100 % في المقاهي.
وأشار إلى أن بطولة كأس العرب الحالية نشطت قطاع المطاعم والمقاهي السياحية بشكل ملحوظ، إذ كان القطاع يشهد ضعفًا قبل بدء انطلاق البطولة.
وقال مدير مقهى في عمان، أحمد العبدالله، إن “الإقبال على المقاهي خلال مباريات كأس العرب كان ملحوظًا بشكل جيد وينشط في الأيام التي يلعب بها المنتخب”.
وأكد العبدالله أن نسبة الحجوزات بلغت ذروتها عند مباريات المنتخب الوطني بشكل عام، خاصة مباراته الأخيرة مع المنتخب السعودي وصعوده إلى النهائي لملاقاة المنتخب المغربي.
وأضاف: “اليوم ستكون المقاهي، إضافة إلى المطاعم، مليئة بالمواطنين ومشجعي المنتخب من الجنسيات المختلفة، ووصلت نسبة الحجوزات إلى 100 % خلال المباراة النهائية مساء اليوم”.
ويُذكر أن عدد المطاعم والمقاهي السياحية يصل إلى أكثر من 1.38 ألف مطعم ومقهى منتشرة بمختلف محافظات المملكة.
وبحسب إحصائية غير رسمية، بلغ عدد المقاهي الشعبية نحو 3 آلاف منشأة منتشرة بمختلف مناطق الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:49

فيتش سوليوشنز تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.9% العام المقبل

09:43

الأعيان يقر معدلي التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية كما وردا من النواب

09:39

بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة المدارس الحكومية اليوم

09:34

مندوبًا عن وزير السياحة والآثار أمين عام الوزارة الخضير يضيء شجرة عيد الميلاد في تل إربد

09:25

تقارير: إدارة ترامب تشدد إجراءات سحب الجنسية من المهاجرين وتعتزم ترحيلهم

09:17

في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن والمهاجرين

09:08

الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة: الاحتلال يعرقل العمليات الإنسانية والإمدادات تتكدس خارج غزة

09:03

4 قتلى في ضربة أميركية على سفينة في الهادئ وفنزويلا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن

23:31

انطلاقه نسويه من أمانة عمان للعمل على دعوة ولي العهد سمو الأمير الحسين توثيق السرديه الاردنيه

20:44

الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية

20:35

الزراعة: الهطل المطري بالأردن مبشّر حتى الآن مقارنة بالموسم الماضي

20:16

الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026

وفيات
البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبدالله