بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026

33 ثانية ago
الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026

وطنا اليوم:وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، على زيادة قيمة الجوائز المالية لكأس العالم العام 2026 بنسبة 50% مقارنة بالنسخة السابقة، حيث ستصل المساهمة المالية إلى 727 مليون دولار.
وستكون الحصة الكبرى من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أميركا الشمالية – 655 مليون دولار – عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة؛ إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار ووصيفه على 33 مليون دولار.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان: “ستكون كأس العالم 2026 رائدة أيضا من حيث مساهمتها المالية لمجتمع كرة القدم العالمي”.
وستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات، وعددها 16 منتخبا، على تسعة ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.
كما أكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس من كانون الثاني وحتى 30 من الشهر نفسه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا

20:03

الأمن العام يحذر من استخدام هذه المدافئ

19:56

الملكية الأردنية تحتفي بعامها الـ62 وتستعرض أبرز إنجازات 2025 ورؤيتها لعام 2026 واستراتيجية تحديث الأسطول

19:29

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز

19:26

الجغبير: مجمع العقبة الوطني للتدريب يسهم في توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل

19:25

البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني

19:23

Orange Jordan supports JIFEX 2025 and highlights its leadership in the logistics sector

19:21

بحث انشاء مجلس أعمال اردني -أذري مشترك

19:20

تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

19:14

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

19:09

الحكومة: التنفيذي الثاني يتضمن مشاريع ومبادرات لتحديث القطاع العام

19:04

بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية

وفيات
البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبدالله