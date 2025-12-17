الأردنيون يتحضّرون لدعم منتخب النشامى في نهائي كأس العرب

وطنا اليوم:يعيش الشارع الأردني حالة من الحماس والترقب مع اقتراب نهائي كأس العرب، إذ تتجه أنظار الجماهير نحو منتخب النشامى الذي يواصل كتابة قصة إنجاز جديدة في سجل الكرة الأردنية، فيما تعم أجواء الفخر والاعتزاز مختلف محافظات المملكة، تعبيرا عن الثقة الكبيرة بأداء اللاعبين وقدرتهم على تحقيق اللقب.

ومع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية، التي تقام عند السابعة من مساء غدا الخميس، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، بدأ الأردنيون بالتحضير لدعم منتخبهم بطرق متعددة، تمثلت في تزيين الشوارع والسيارات بالأعلام، وتنظيم فعاليات جماهيرية، إلى جانب إلغاء أي مواعيد للتفرغ للمباراة، إضافة إلى تنظيم حجوزات في مقاهي ومطاعم لمتابعة اللقاء.

ويأمل الأردنيون أن يترجم النشامى هذا الدعم الجماهيري الكبير إلى أداء قوي داخل الملعب، يليق بطموحات الشارع الرياضي ويتوج المسيرة المشرفة في البطولة، فالمباراة النهائية لا تمثل مواجهة كروية فحسب، بل محطة وطنية تجمع الأردنيين على قلب واحد خلف علمهم ومنتخبهم.

وأعرب عدد من الأردنيين، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن استعدادات استثنائية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، مؤكدين أنهم قرروا تأجيل أو إلغاء مختلف الالتزامات العائلية والعملية، والتفرغ بالكامل لمؤازرة نجوم المنتخب الوطني في هذا الاستحقاق المهم.

وأكدت المهندسة آمال عبدالله، أنها قررت الحصول على إجازة من عملها يوم غد، من أجل التفرغ لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي.

وقالت إن المنتخب الوطني قدم مستويات وأداء مميزين خلال منافسات بطولة كأس العرب، ما عزز شغف الجماهير بمتابعته حتى بلوغه المباراة النهائية، مؤكدة أهمية مشاهدة هذا اللقاء الحاسم على أمل تحقيق اللقب، رغم صعوبة المواجهة أمام المنتخب المغربي القوي.

من جانبه، أوضح طالب الثانوية العامة كريم خالد، أنه كثف ساعات دراسته خلال اليومين الماضيين، لتعويض الوقت الذي سيخصصه لمتابعة مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي، متمنيا التوفيق والفوز للمنتخب الوطني الذي يحظى بدعم رسمي وشعبي واسع.

وأشار إلى أنه يخطط لمتابعة المباراة بشكل جماعي في أحد المطاعم برفقة أفراد أسرته، معتبرا أن أجواء تشجيع النشامى تمثل بالنسبة له تجربة خاصة، تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

بدورها، أوضحت ربة المنزل مجدولين محمود، أنها بدأت بالبحث عن مكان عائلي خارج المنزل لمتابعة المباراة برفقة أبنائها وجارتها، في حين قرر زوجها التوجه إلى أحد المقاهي لمتابعة اللقاء مع أصدقائه.

وقالت إن العائلة كانت تعتزم القيام بزيارة عائلية خارج العاصمة عمان يوم غد، إلا أن موعد مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي دفعهم إلى تأجيل هذا الارتباط، والتفرغ لمؤازرة المنتخب الوطني الذي قدم أداء مميزا ولافتا خلال منافسات البطولة.

وأشار المشجع محمد كنعان، إلى قرر دعوة مجموعة من أصدقائه لمتابعة اللقاء في أحد مقاهي العاصمة، للاستمتاع بأجواء التشجيع ومؤازرة المنتخب ولاعبيه، على أمل تحقيق إنجاز جديد.

وفي ظل هذه الأجواء الحماسية، يواصل الأردنيون التعبير عن وقوفهم صفا واحدا خلف منتخب النشامى في هذا الاستحقاق التاريخي، ويأمل الجميع أن يترجم هذا الدعم الكبير إلى أداء مشرف ونتيجة تسعد الشارع الأردني وتتوج مسيرة المنتخب في البطولة.