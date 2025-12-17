سلامي: نسعى للتتويج بكأس العرب ونواجه منتخبًا مغربيًا قويًا ومنظمًا

وطنا اليوم:قال مدرب المنتخب الوطني الأردني، جمال سلامي، إنّ هدف “النشامى” هو التتويج بلقب كأس العرب، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في نهائي البطولة.

وأكد سلامي في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي قبيل المواجهة النهائية بالبطولة، الأربعاء، أنّ المنتخب الأردني سيواجه خصمًا قويًا يُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، واصفًا المنتخب المغربي بأنّه فريق منظم ويمتلك مجموعة من الخصائص الفنية المميزة التي قادته إلى بلوغ المباراة النهائية.

وأضاف أنّ الجهاز الفني واللاعبين يتطلعون إلى تقديم أفضل أداء ممكن، مشيرًا إلى الأمل في أن يكون المنتخب الأردني “الأفضل والأقرب لحصد اللقب” في المباراة النهائية.

وشدد على أن الفوز بلقب كأس العرب يمثل خطوة مفصلية في مسيرة كرة القدم الأردنية ويعكس قيمة هذا الجيل من اللاعبين.

وبين أن عملية اللاعب يزن النعيمات ناجحة اليوم ورغبة كبيرة لدى اللاعبين بتعويض غيابه عن مباراة غد أمام المغرب.

وتابع “تعاملنا مع غياب يزن النعيمات في المباراة السابقة واللاعبون متحمسون لإهدائه التتويج غدا”.

وفي سياق متصل، شدد سلامي على احترافيته والتزامه الكامل بقيادة المنتخب الوطني، مؤكدًا أنّ اعتزازه بمغربيته وحبه للمغرب أمر لا يقبل التشكيك، كما لا يمكن التشكيك بأمانته وإخلاصه في أداء مهمته مع المنتخب الأردني.

من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني سعد الروسان إنّ الهدف منذ اليوم الأول للبطولة كان بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم الأردنية.