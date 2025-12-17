بنك القاهرة عمان
النعيمات: الحمد لله تمت العملية بنجاح

دقيقتان ago
النعيمات: الحمد لله تمت العملية بنجاح

وطنا اليوم:أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يزن النعيمات، الأربعاء، أن العملية الجراحية التي خضع لها تكللت بالنجاح، مطمئنا الجماهير على حالته الصحية.
وقال النعيمات في تصريح مقتضب: “الحمد لله تمت العملية بنجاح”.
كان اتحاد كرة القدم، أعلن إصابة مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك خلال مباراة النشامى أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.
وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية والصور التشخيصية التي خضع لها النعيمات عقب نهاية اللقاء، أظهرت إصابته بالرباط الصليبي الأمامي، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج طبي وعلاجي متكامل لتحديد مدة غيابه الدقيقة عن الملاعب.
وبيّن الاتحاد أن الجهاز الطبي للمنتخب سيواصل متابعة حالة اللاعب عن قرب، مع إجراء فحوصات إضافية للتأكد من جاهزيته للعودة إلى المنافسات مستقبلا، مع التأكيد على أهمية التزامه ببرنامج التأهيل لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية بالكامل.


