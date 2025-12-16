بنك القاهرة عمان
مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

32 ثانية ago
وطنا اليوم:طالب العديد من الأردنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإعلان يوم الخميس المقبل، الموافق 18 كانون الأول، عطلة رسمية، لتمكين الجماهير الأردنية من مؤازرة المنتخب الوطني في المباراة النهائية من بطولة كأس العرب أمام المنتخب المغربي الشقيق.
من جهته دعا النائب أحمد الهميسات، الحكومة إلى إعلان يوم الخميس عطلة رسمية، لتمكين الجماهير الأردنية من حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، والتي تجمع المنتخب الوطني الأردني مع نظيره المغربي، في مواجهة عربية مرتقبة تحتضنها دولة قطر الشقيقة.
وأكد الهميسات أن هذا الطلب يأتي تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه المستحق وتأهله إلى النهائي، عقب أداء مشرّف عكس الروح القتالية العالية للاعبين والانضباط الفني، إلى جانب الإدارة الحكيمة للاتحاد الأردني لكرة القدم.
وأشار إلى أن إعلان عطلة رسمية من شأنه إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير الأردنية للسفر وحضور المباراة النهائية ومساندة النشامى من المدرجات، بما يعزز الحضور الجماهيري ويدعم المنتخب في هذا الاستحقاق العربي المهم.
وشدد الهميسات على أن وقوف الجماهير خلف المنتخب يمثل عنصر قوة أساسي في تحقيق الإنجازات، معربًا عن ثقته بقدرة النشامى على مواصلة الأداء المميز وتحقيق اللقب، ورفع اسم الأردن عاليًا في هذا المحفل الرياضي العربي.
ومن المقرر أن يلتقي «النشامى» في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل، مع المنتخب المغربي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن، بعد أن حجز المغرب مقعده في النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الآخر.
وعبّر ناشطون عن أملهم بأن تستجيب الحكومة لهذه الدعوات، في ظل الإنجاز التاريخي الذي يحققه المنتخب، مؤكدين أن التعطيل سيعكس دعمًا رسميًا ومعنويًا للاعبين في هذا الاستحقاق المهم.


