سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

وطنا اليوم:أثنى سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق، على أداء المنتخب الأردني الذي تأهل إلى نهائي كأس العرب بالفوز على الأخضر السعودي بنتيجة 1-0، في نصف نهائي البطولة.

وأشاد الجابر بتجربة الكرة الأردنية والتطور الكبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن المال لا يصنع منتخبا، حيث ظهر النشامى بإمكانيات أقل بكثير وقدموا مستويات مميزة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “منتخب الأردن أكثر من رائع ومشرف لكل العرب، لا ننسى أنه في 2023 لعب نهائي كأس آسيا، وتأهل لكأس العالم مباشرة دون ملحق، لأول مرة في تاريخه.”

وتابع: “عمل كبير يذكر ويشكر من جانب الاتحاد الأردني على مدار السنوات، ونتيجته ما نراه في المنتخب، لأن المال لا يصنع منتخبا بل الفكر.”

وأضاف نجم الهلال السابق: “لا أقارن القيمة السوقية بين المنتخبين السعودي والأردني، لكن ما أراه هو عمل جبار في الملعب”

وقال أيضا: “جمال السلامي مدرب شاب قاد المهمة بشجاعة وأكمل عمل مواطنه المغربي حسين عموتة.. السلامي الذي كان مساعدا لهيرفي رينارد، اليوم الطالب يتفوق على أستاذه”.

وواصل: “في غياب موسى التعمري ويزن النعيمات وهما من أفضل اللاعبين في آسيا، اليوم لم أر أي فرصة للمنتخب السعودي من أجل صناعة خطورة.”.

علي علوان أيضا أجبر لاعبي منتخب السعودية على ارتكاب أخطاء.. أيضا محمد أبو زريق أرهق نواف بوشل وقدم مستوى مميز.

نملك مواهب لكن لا نستغلها. عندما تتحدث عن المنتخب الأردني يمكن بسهولة أن نعرف نقاط ضعف منتخب السعودية