بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

3 دقائق ago
سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

وطنا اليوم:أثنى سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق، على أداء المنتخب الأردني الذي تأهل إلى نهائي كأس العرب بالفوز على الأخضر السعودي بنتيجة 1-0، في نصف نهائي البطولة.
وأشاد الجابر بتجربة الكرة الأردنية والتطور الكبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن المال لا يصنع منتخبا، حيث ظهر النشامى بإمكانيات أقل بكثير وقدموا مستويات مميزة.
وقال في تصريحات تلفزيونية: “منتخب الأردن أكثر من رائع ومشرف لكل العرب، لا ننسى أنه في 2023 لعب نهائي كأس آسيا، وتأهل لكأس العالم مباشرة دون ملحق، لأول مرة في تاريخه.”
وتابع: “عمل كبير يذكر ويشكر من جانب الاتحاد الأردني على مدار السنوات، ونتيجته ما نراه في المنتخب، لأن المال لا يصنع منتخبا بل الفكر.”
وأضاف نجم الهلال السابق: “لا أقارن القيمة السوقية بين المنتخبين السعودي والأردني، لكن ما أراه هو عمل جبار في الملعب”
وقال أيضا: “جمال السلامي مدرب شاب قاد المهمة بشجاعة وأكمل عمل مواطنه المغربي حسين عموتة.. السلامي الذي كان مساعدا لهيرفي رينارد، اليوم الطالب يتفوق على أستاذه”.
وواصل: “في غياب موسى التعمري ويزن النعيمات وهما من أفضل اللاعبين في آسيا، اليوم لم أر أي فرصة للمنتخب السعودي من أجل صناعة خطورة.”.
علي علوان أيضا أجبر لاعبي منتخب السعودية على ارتكاب أخطاء.. أيضا محمد أبو زريق أرهق نواف بوشل وقدم مستوى مميز.
نملك مواهب لكن لا نستغلها. عندما تتحدث عن المنتخب الأردني يمكن بسهولة أن نعرف نقاط ضعف منتخب السعودية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:03

ترامب يعلن تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل

09:56

وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025

09:44

رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

09:32

الأمم المتحدة تعتمد قراراً بحق الفلسطينيين بتقرير المصير

09:30

ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة

09:23

إغلاق مؤقت لطريق الكرك – الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

09:20

تأخير دوام طلبة المدارس في الطفيلة الثلاثاء

09:17

مؤسسة الغذاء والدواء تغلق مستودع جميد غير مرخص

09:14

( 5 ) عناصر يجب توفرها في نظم الضمان الاجتماعي

09:12

ولي العهد يهنئ النشامى بالتأهل لنهائي بطولة كأس العرب

09:09

السلامي: وصلنا إلى نهائي كأس العرب عن جدارة واستحقاق

21:44

مقاولون يشكرون نقيب وأعضاء مجلس نقابتهم على تجاوبهم مع مطالبهم

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين