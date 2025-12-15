رسالة وفاء من المدرجات الأردنية لـ يزن النعيمات في الدقيقة 11

وطنا اليوم:بصوتٍ واحد وكفٍ واحد، يستعد آلاف المشجعين الأردنيين للوقوف والتصفيق في الدقيقة الـ11 من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي، دعماً لمهاجم النشامى يزن النعيمات، الذي يغيب عن اللقاء المقرر مساء اليوم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة العراق.

وقال أحد أعضاء رابطة مشجعي المنتخب الأردني إن المبادرة جاءت إيماناً من الجمهور الأردني بالأثر النفسي والمعنوي الكبير للهتافات الجماهيرية، وانعكاسها الإيجابي على أداء اللاعبين داخل أرض الملعب.

وأضاف أن اختيار الدقيقة الـ11 من زمن المباراة جاء نسبة إلى رقم القميص الذي يحمله النعيمات، ولتوجيه رسالة واضحة له عنوانها: “نحن خلفك ونساندك حتى عودتك إلى ارض الملعب من جديد”.

الجمهور الاردني اللاعب الثاني عشر في الملعب

كان لاهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية بالمنتخب الوطني عموماً، ومشاركته ببطولة كأس العرب على وجه الخصوص، أثر واضح في رفع جاهزية الجمهور الأردني، ودفعه لتحضير أقوى الهتافات التي تمد اللاعبين بالطاقة، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وترفع من معنوياتهم، مانحة إياهم دفعة نفسية كبيرة تسهم في تقديم أفضل مستوياتهم، وتكرس علاقة إيجابية بين اللاعبين والجمهور.

وأكد أحد اعضاء في رابطة مشجعي النشامى في قطر، أن الجمهور الأردني لمس بشكل مباشر تأثير التشجيع والهتافات على أداء اللاعبين خلال البطولة الحالية، سواء من حيث تحفيز الأداء الإيجابي أو الضغط الذي يدفعهم لتصحيح الأداء السلبي، الأمر الذي يعزز روح المنافسة والسعي لتقديم الأفضل.

تعزيز روح الانتماء

ويعزز التشجيع الجماهيري روح الانتماء لدى اللاعبين والمشجعين على حد سواء، إذ تسهم وحدة الصف وتركيز الجمهور على هدف مشترك يتمثل في تحقيق الفوز والانتصار في ترسيخ مشاعر الوطنية والانتماء للوطن.

وينعكس ذلك على أداء اللاعبين، من خلال سعيهم لتجسيد الهوية الأردنية داخل أرض الملعب، وإدراكهم لأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية إقليمياً ودولياً، ولا سيما على المستوى العربي.

ويشار إلى أن اللاعب يزن النعيمات تعرض لإصابة بالغة في مباراة منتخب النشامى أمام العراق في ربع نهائي بطولة كأس العرب في كرة القدم على ملعب المدينة التعليمية بقطر، وتهدد مشاركته في مونديال 2026 الصيف المقبل.

وقال الاتحاد الأردني في تقرير على موقعه الرسمي إن “الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى”.

وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد إلى الميدان بعدما تلقى العلاج خارجه لكنه اضطر إلى ترك مكانه في الدقيقة 13 بعدما شعر بآلام عقب قفزة خلال وقوفه في الحائط البشري إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على نقالة.