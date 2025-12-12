البدري رداً على حسين عموتة: تصريحاتك كشفت ما بداخلك

وطنا اليوم:علق الإعلامي الأردني الدكتور هاني البدري على التصريحات التي أدلى بها المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة خلال لقاء متلفز تزامن مع بطولة كأس العرب 2025، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البدري إنه شعر بالصدمة مما طرحه عموتة في المقابلة، مضيفاً: “إذا كان هناك عنوان لتصريحه فهو أنه كشف ما في داخله، وهو ما لم نكن نعرفه كأردنيين”.

وأوضح البدري أن انطباعه السابق عن عموتة أنه “بخيل في ابتسامته وتصريحاته وحتى في الثناء على الآخرين”، لافتاً إلى أنه “حتى عند تحقيق اللاعبين لإنجازات لم يكن يذكر جهودهم”.

وفي المقابل، أشاد البدري بأسلوب مدرب المنتخب الحالي جمال سلامي، واصفاً إياه بأنه “يعطي بلا حدود ويتواجد مع اللاعبين دائماً”.

وأشار إلى نماذج سابقة لمدربين أجانب ارتبطوا بعلاقة مميزة مع الأردن، مثل الراحل محمود الجوهري، الذي شارك سمو الأمير علي بن الحسين في تشييع جثمانه ممثلاً عن جلالة الملك، إضافة إلى المدرب العراقي عدنان حمد وحسام حسن، الذين قال إنهم أصبحوا جزءاً من الأسرة الكروية الأردنية وتم تكريمهم.

ونوه إلى تصريحات المدرب جمال سلامي التي تحدث فيها عن علاقة إيجابية تربطه باللاعبين وبالأمير علي رئيس اتحاد الكرة، مؤكداً أن “ما جاء على لسان عموتة قد يكون نابعاً من شعوره بفقدان ارتباط اسمه بالإنجاز الأردني سواء في التأهل إلى كأس العالم أو في بطولة العرب الحالية”.

وتساءل البدري عن توقيت تصريحات عموتة، الذي جاء في ذروة فرحة الأردنيين بإنجازات المنتخب، معتبراً أن “انتقاداته غير مبررة ولا تعكس الحقيقة”، ملمحاً إلى “وجود نوايا غير واضحة من الجهة التي أجرت المقابلة”.

وختم البدري حديثه بالقول: “الأردن مثل رغيف خبز الشعير… مأكول مذموم لدى البعض”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الانتقادات غير المنصفة” التي طالت المنتخب والاتحاد.