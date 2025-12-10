الأمير الحسين… قائد النهضة التعليمية وباني مستقبل الأردن المهني

كتبت: الدكتورة اعتماد الجعافرة

مدير الشؤون الإدارية والمالية

وزارة التربية والتعليم / مديرية تربية وتعليم لواء المزار الجنوبي

يجسد سموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رؤية ملكية راسخة، وبصمة قيادية استثنائية، في قيادة نهضة التعليم المهني في الأردن. فالدور الذي يلعبه سموّه اليوم ليس مجرد إشراف أو دعم، بل قيادة حازمة وجريئة، تحوّل التعليم المهني إلى أداة استراتيجية لتشكيل مستقبل الوطن، ورافد أساسي للاقتصاد والإنتاج، وضمان لمستقبل الشباب الأردني في سوق العمل العالمي.

منذ تبنّيه هذا القطاع الحيوي، تصدّر سموّ ولي العهد المشهد التعليمي، متابعًا كل تفاصيله، وقائدًا لكل مشروع تطويري، وموجّهًا لكل مبادرة استراتيجية. وقد نجح سموّه في نقل التعليم المهني من التحديات التقليدية إلى آفاق الإنجاز والتميز، ليصبح قطاعًا يوازي المسار الأكاديمي في أهميته، وركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المهارة والكفاءة. ومؤكدًا أن الأردن قادر على بناء جيل يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويبرز برنامج البِتِك (BTEC) كأهم إنجاز تحت إشراف سموّه، إذ قاد عملية تبنيه وتوسيع نطاقه في المدارس، ليصبح نموذجًا عالميًا للتدريب المهني، يمنح الطلبة شهادات دولية معتمدة، ويؤهلهم للاندماج في قطاعات التكنولوجيا والأعمال والصناعة بكفاءة واقتدار. وبفضل قيادته المباشرة، تحوّل البرنامج إلى علامة فارقة في التعليم المهني الأردني، ينعكس أثرها على حاضر ومستقبل الشباب.

ولا يقتصر تأثير سموّه على البرامج، بل شمل إعادة بناء منظومة التعليم المهني من جذورها: تطوير المناهج، تجهيز المشاغل والمختبرات وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي واقعي يمكّن الشباب من المنافسة بجدارة. كل خطوة في هذا المسار تحمل توقيع القيادة الحكيمة لسموّه، وتدل على حرصه على جعل الأردن نموذجًا عالميًا في التعليم والمهارة.

ويؤكد الخبراء والمراقبون أن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة غير مسبوقة في التعليم المهني هو انعكاس مباشر لروح المبادرة والإصرار القيادي لسموّ ولي العهد، الذي جعل من الشباب قلب المشروع الوطني، ومن المهارة أداة استراتيجية للتنمية. ومع استمرار هذه القيادة الملهمة، يسير الأردن بثقة نحو مستقبل تعليمي ومهني استثنائي، حيث تتحوّل المهارة إلى قوة وطنية، ويصبح الشباب في صدارة مسيرة البناء والإنجاز.