بطل العالم يحذّر الأرجنتين من الجزائر والأردن في المونديال

وطنا اليوم:حذّر أوسكار غاري بطل كأس العالم 1986 بلاده الأرجنتين من مباراتي الجزائر والأردن في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أن جودة اللاعبين العرب باتت واضحة بشكل كبير خصوصاً مع تألقهم في الدوريات الأوروبية.
وتلعب الأرجنتين إلى جانب الجزائر التي تظهر للمرة الخامسة في كأس العالم والأردن في ظهورها الأول والنمسا العائدة إلى المونديال بعد غياب طويل في المجموعة العاشرة بالبطولة.
وقال غاري زميل مارادونا في مونديال المكسيك 1986 : الأرجنتين تدخل كأس العالم كبطلة للنسخة الماضية لكن هذا لا يجب أن يجعل اللاعبين يشعرون بأنهم أفضل من الخصوم، لأن أي فريق سيبذل مجهوداً مضاعفاً للفوز على بطل العالم.
وتابع: لقد تحسن أداء المنتخبات العربية بشكل كبير في الآونة الأخيرة. استقدموا مدربين أجانب أدوا عملاً ممتازاً ولهذا يجب على الأرجنتين الحذر في كأس العالم، فالأمر ليس كالسابق، لم يعد هناك فارق كبير بيننا وبين المنتخبات الإفريقية والآسيوية، ولهذا يجب على ليونيل سكالوني وبقية النجوم الحذر والاستعداد بشكل جاد لمنع حدوث ذلك.
وواصل غاري (39 مباراة و6 أهداف دولية): صديقي هيكتور كوبر خاض تجارب مختلفة في المنطقة العربية وتحديداً في مصر، ولهذا عندما نلتقي نتحدث عن اللاعبين العرب الذين أعتقد أنهم تطوروا كثيراً خاصة مع وجود عدد منهم يلعب في أوروبا، وهذا يمنحهم الثقة عندما يلاقون منتخبات كبيرة في كأس العالم.
وختم المدافع الأرجنتيني السابق: لم يعد هناك أفضلية في كأس العالم لمنتخب على آخر، فكل من وصل إلى البطولة يستحق التواجد فيها ولديه جودة عالية وعلينا في الأرجنتين أن نعي ذلك.


