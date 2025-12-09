بنك القاهرة عمان
التنفيذ القضائي يُحذر المواطنين : أنتم في غنى عن هذه الإجراءات !

وطنا اليوم:حذّرت إدارة التنفيذ القضائي من تكرار حالات “المطلوبية” الناتجة عن ممارسات مالية غير مدروسة، أبرزها الإنفاق المفرط، وضعف الوعي القانوني، واللجوء المتزايد إلى القروض السريعة.
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي في منشور توعوي عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه السلوكيات تشكل مسارا خطرا قد ينتهي بمأزق قضائي يمكن تفاديه من خلال التخطيط المالي السليم.
وتأتي هذه الرسالة في إطار جهود مديرية الأمن العام للحد من المشكلات المالية والقانونية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام.


