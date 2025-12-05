منتخب عمان يفرض التعادل على المغرب في كأس العرب

وطنا اليوم:فرض المنتخب العماني، التعادل على نظيره المغربي الذي لعب منقوصًا منذ بداية الشوط الثاني، خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس العرب 2025.

وتعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم المنتخب المغربي للطرد في الدقيقة 53، بعدما تدخل بقدمه في وجه مصعب الشقصي لاعب منتخب عمان.

وكان حمد الله هو مصدر الخطورة في الشوط الأول بعد أن انفرد بالمرمى، ولكن تألق إبراهيم المخيني حارس عمان حال دون تسجيله.

كما سدد حمد الله كرة رأسية قبيل نهاية الشوط الأول، أنقذها الحارس العماني براعة.

واستحوذ منتخب عمان على الكرة في الشوط الثاني، ولكن دون خطورة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع المنتخب المغربي رصيده على 4 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية “مؤقتًا” في انتظار نتيجة مباراة السعودية وجزر القمر.

فيما وضع المنتخب العماني أول نقطة في رصيده.