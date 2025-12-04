بنك القاهرة عمان
حرفية وسرعة إجراء طاقم دورية نجدة تساهم في إنقاذ حياة طفل في مأدبا

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أنقذت مرتبات دورية نجدة تابعة لشرطة مادبا أثناء الوظيفة الرسمية حياة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف، بعد أن تعرض لحادثة اختناق إثر ابتلاع عملة معدنية في منطقة لواء ذيبان.
وفي التفاصيل، قال والد الطفل محمد الجديعات لأمن إف إم أنه وبعد أن لاحظ أن طفله يجد صعوبة بالتنفس قام بشكل فوري بإسعافه باتجاه مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، حيث صادف وجود دورية نجدة على مقربة من منزله وعلى الفور استنجد بهم، ليقوم أفراد الدورية بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة باحترافية وجاهزية عالية لمثل هذه الحالات بعد أن ابلغهم أنه قد ابتلع قطعه معدنية .
من جانبه قال الوكيل علاء السلايطة، أحد أفراد الدورية: “أثناء وجودنا في المنطقة استنجد بنا والد الطفل وهو يحمل ابنه، فقمنا مباشرة بتقديم الإسعافات الأولية المخصصة للأطفال دون سن الخامسة، وفقاً للتدريبات والدورات التي نتلقاها من مديرية الأمن العام للتعامل مع مثل هذه الحالات حتى بدأت حالته الصحية بالاستقرار واستكمال عملية إسعافه باتجاه المستشفى بواسطة المحطة الأمنية بعد أن تم التنسيق مع غرفة العمليات والسيطرة.


