أنظار الأردنيين تتجه بشغف إلى واشنطن لمتابعة قرعة كأس العالم

وطنا اليوم:تُسحب قرعة كأس العالم 2026، أكبر نسخة من البطولة العالمية لكرة القدم على الإطلاق، الجمعة، في واشنطن، حيث يُتوقع أن يلعب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دوراً بارزاً في الحدث.

ويؤكد حضور ترامب في حفل مركز كينيدي علاقته الوثيقة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الذي قام بزيارات عدة إلى البيت الأبيض ورافق ترامب في قمم دولية منذ منح ملف أميركا الشمالية المشترك حق استضافة البطولة عام 2018.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحصل ترامب على أول جائزة سلام يمنحها فيفا والتي ستُقدم خلال مراسم القرعة، بفضل علاقته القوية بإنفانتينو.

وجعل ترامب من كأس العالم حدثا محوريا في ولايته الثانية وفي احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل.

لكن الرئيس الأميركي لم يتردد في إدخال السياسة الداخلية إلى الحدث، مهددا بنقل المباريات من المدن التي يديرها الديمقراطيون إذا اعتبر الظروف فيها “غير آمنة”.

الى ذلك تتجه أنظار الأردنيين بشكل خاص والعالم بشكل عام، يوم غد الجمعة، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لمتابعة قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي يشارك فيها المنتخب الوطني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا خلال حزيران المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويترقب الشارع الرياضي المحلي بشغف، حلول الثامنة من مساء يوم غد بتوقيت الأردن، لمتابعة تفاصيل القرعة، ومعرفة المجموعة التي سيتواجد فيها منتخب النشامى، والمنتخبات التي سيواجهها في المونديال.

وما يزال الجمهور الأردني يعيش فرحة التأهل التاريخي إلى المونديال في إنجاز غير مسبوق، ما يزيد من شغف متابعة تفاصيل قرعة كأس العالم غدا.

وكشف عدد من مشجعي المنتخب الوطني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ترتيب بروتوكولات خاصة لمتابعة القرعة التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، حيث أشار البعض الى ترتيب تجمعات لحضور القرعة في المقاهي، وكشف آخرون عن تجمعات عائلية في المنازل للمتابعة، فيما قال آخرون إن طبيعة عملهم تجبرهم على متابعة القرعة في مكان العمل وعبر شاشات هواتفهم.

وتنظم الجالية الأردنية في الولايات المتحدة، تجمعات احتفالية لحضور القرعة، والاحتفال بظهور منتخب النشامى في قرعة كأس العالم.

وسيكون مونديال 2026 أول مونديال في التاريخ تحتضنه 3 دول في أميركا الشمالية، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستقام القرعة في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن وسط حضور رسمي كبير، لنخبة من نجوم كرة القدم السابقين، وشخصيات فنية وثقافية، إضافة إلى وفود رسمية من كل الدول المتأهلة البالغ عددها 48 منتخبا، بينما تنتظر 6 منتخبات إضافية خوض الملحق العالمي في آذار المقبل، لاستكمال عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026.

ووفق القرعة فقد تم تقسيم المنتخبات على 4 أوعية يضم كل منها 12 منتخبا، استنادا إلى التصنيف الدولي الأخير، مع تثبيت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الوعاء الأول بصفة الدول المضيفة.

ووفقا للنظام الجديد، سيتم تشكيل 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليتشكل الدور الـ 32 لأول مرة في تاريخ المونديال بـ 3 منتخبات متأهلة من معظم المجموعات.

ويترقب المشجعون العرب وضع منتخباتهم في القرعة، لا سيما بعد أن سجل العرب أكبر مشاركة في تاريخ المونديال من خلال 7 منتخبات، مع احتمالية للوصول إلى 8 منتخبات في حال تأهل المنتخب العراقي الشقيق عبر الملحق.