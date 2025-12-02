وزير الشباب: المنتخب الوطني يمتلك قاعدة جماهيرية مؤثرة إقليمياً

وطنا اليوم:اكد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، أن الجمهور الأردني يُعد من الأكثر شراءً للتذاكر بعد الجمهور القطري خلال بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال، إن السفارة الأردنية في قطر ستعمل على تمكين الأردنيين الراغبين في حضور المباريات وتشجيع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن المنتخب الوطني بات يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤثرة إقليميًا، ما يعكس الثقة بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المنتخب الوطني.

وأوضح العدوان أن الدعم الملكي للمنتخب والاتحاد أسهم في تألق كرة القدم الأردنية وتقدمها خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أنه وفي إطار الدعم المؤسسي والوطني، وبتوجيهات رئيس الوزراء بفتح جميع البنية التحتية الرياضية والشبابية للأندية والشباب دعماً للمنتخب الوطني في كأس العرب، جاءت مبادرة وزارة الشباب بتجهيز صالات المدن الرياضية لعرض مباريات المنتخب الوطني على شاشات عملاقة، لتمكين المشجعين من متابعة مباريات النشامى وتقديم الدعم النفسي للاعبين.

كما لفت إلى أن أغلب الإعلاميين الرياضيين والجمهور باتوا يضعون المنتخب الوطني ضمن المنتخبات المرشحة للفوز، ما يعكس مكانته المتقدمة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على تطوير المراكز الشبابية لتصبح منصات آمنة وصديقة للشباب، من خلال برامج ثقافية وفنية وبرامج تُسهم في صقل مهارات الشباب الأردني وتعزيز معرفتهم عبر شراكات حكومية.

وأشار إلى أن هناك شراكات حكومية ستُعنى بتطوير الشباب والرياضة الأردنية، من خلال تعاون وزارة الشباب مع وزارات الثقافة والعمل والاقتصاد الرقمي في مجالات التمكين التقني ووظائف المستقبل.

وأشار العدوان إلى وجود متابعة مباشرة من رئيس الوزراء لتطوير البنية التحتية لمدينة الحسين للشباب، وخاصة استاد عمان الدولي والصالات الرياضية التابعة له، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز وإدامة المنشآت الرياضية في عدد من المدن خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتكون مطابقة للمعايير الدولية.