المياه تردم 11 بئرًا مخالِفًا وتضبط خطوط سحب قرب سد الكفرين

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يوم الاثنين 1 كانون أول 2025 خلال حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات الدرك -مدير درك الوسط ومجموعات الامن الوقائي والبحث الجنائي والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة حملة أمنية موسعة في منطقة الشونة الجنوبية- قرب سد الكفرين يرافقهم كوادر الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ردم (11) ابار مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب الالاف الأمتار المكعبة بالساعة من المياه لتزويد مزارع مخالفة وبيع صهاريج بواسطة تمديد خطوط رئيسية لتزويدها بكميات مسروقة .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح يوم الاثنين والبدء بعمليات الردم للإبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد المزارع الكبيرة في المنطقة .

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة حيث تم إزالة خطوط الكهرباء الرئيسية المسحوبة من الخطوط الكهربائية الرئيسية وربطها على لوحات تحكم لتشغيل الابار وكذلك خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة ومصادرة (4) لوحات التحكم وكوابل كهرباء بطول 700 متر ، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الامن العام وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .