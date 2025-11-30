تفاؤل أردني بحظوظ النشامى في كأس العرب FIFA قطر 2025

وطنا اليوم:بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأجرى المنتخب مساء أمس السبت، أولى تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب جمال سلامي بمشاركة جميع اللاعبين.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات عند الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد البيت، ثم يلتقي الكويت عند الثانية ظهر السبت المقبل على ستاد أحمد بن علي، حيث يختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 الشهر الحالي على ستاد البيت.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض مشاركته العاشرة في بطولة كأس العرب، ومنذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، وغدا صاحب الرقم الأكبر في عدد المشاركات بين المنتخبات العربية.

وحسم منتخب النشامى تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.