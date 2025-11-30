بنك القاهرة عمان
(57) ألف أردني حصلوا على راتب التقاعد عبر الاشتراك الاختياري

41 ثانية ago
(57) ألف أردني حصلوا على راتب التقاعد عبر الاشتراك الاختياري

الخبير موسى الصبيحي

ما شروط الاشتراك الاختياري بالضمان.؟

هناك خمسة شروط للانتساب بصفة اختيارية (الاشتراك الاختياري بالضمان ) وتحديداً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث المنتسب اختيارياً يٍغطّى بهذا التأمين فقط، وهو التأمين الأساسي.

أما الشروط الخمسة لاشتراك الشخص الطبيعي اختيارياً بهذا التأمين فهي:

أولاً: أن يكون أردني الجنسية.

ثانياً: أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة.

ثالثاً: أن لا يكون مشمولاً بالضمان بصفة إلزامية أو ممن تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي.

رابعاً: أن لا يكون قد بلغ سن الشيخوخة ( وهي إكمال سن 60 للذكر و سن 55 للأنثى). عند طلبه الانتساب لأول مرة.

خامساً: أن لا تكون حقوقه في الضمان قد سُوّيت باستحقاقه أياُ من المنافع التالية:

١) راتب تقاعد الشيخوخة.
٢) راتب التقاعد المبكر.
٣) راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.
٤) تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله سن الشيخوخة.
٥) تعويض الدفعة الواحدة قبل إكماله سن الشيخوخة ولم يعد للشمول بالضمان بعد ذلك وقبل إكمال هذه السن.
وسيكون لي رأي في بعض هذه الشروط والاستحقاقات أطرحه في منشور لاحق إن شاء الله.

أنا أنصح وأشجّع الأردنيين الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه بأن يقدّموا طلباتهم لمؤسسة الضمان للاشتراك بصفة اختيارية بالتأمين المذكور كسباً للسنوات وليتمكّنوا من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً الذي يوفّر لهم أمن الدخل، فحوالي (57) ألف أردني حصلوا على راتب التقاعد من خلال الاشتراك الاختياري حتى الآن.


