وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

وطنا اليوم _ اختتمت اليوم السبت في صالة مدينة الأمير حسين الرياضية بالسلط فعاليات البطولة الرياضية التي تُنظمها وزارة الشباب تحت شعار “نعم للحياة لا للمخدرات”.

وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان خلال رعايته حفل اختتام البطولة إن الوزارة تترجم التوجيهات الملكية السامية نحو توعية الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات، من خلال الشراكة مع مديرية الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والأنشطة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في كافة محافظات المملكة.

وأضاف العدوان، إن هذه البطولة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تحمل رسالة هامة في التوعية من آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وتعزز الثقافة الرياضية لدى المشاركين، مثمنا الشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات في تنفيذ البطولة .

بدوره، قال مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، إن البطولة تجسد رسالة مشتركة نؤمن بها جميعاً وهي حماية شبابنا وترسيخ القيم الإيجابية لديهم من خلال الرياضة والمنافسة الهادفة، مشيرا الى أننا ننظر بعين الشكر والامتنان للمبادرة الملكية السامية التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم شباب المحافظة وتمكينهم وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وبين مدير البطولة عمر العبادي أن البطولة أقيمت خلال الفترة 17-29 تشرين الثاني الحالي بمشاركة 12 فريقاً يمثلون المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة.

وتهدف حملة “نعم للحياة لا للمخدرات” والتي أطلقتها مديرية الأمن العام إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطر آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، في إطار رؤية وطنية شمولية تشاركية تجمع بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والشبابية.

وفي نهاية المباراة توج العدوان فريق وزارة الداخلية بلقب البطولة والميداليات الذهبية وفريق وزارة الأوقاف بالميدالية الفضية.

وحضر حفل اختتام البطولة نائب محافظ البلقاء الدكتور تامر الدغمي والنواب أحمد السراحنة وطلال النسور وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر ونائب رئيس بلدية السلط قيس أبو عميرة ونائب مدير شرطة البلقاء العقيد محمود الواكد ومدير مديرية الأوقاف الدكتور طالب العواملة ومدير الإقراض الزراعي سلطان أبو هزيم ومدير مستشفى السلط رامي أبو رمان.