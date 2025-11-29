بنك القاهرة عمان
وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

29 نوفمبر 2025
وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

وطنا اليوم _ كرم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، خلال زيارته لمستشفى الرمثا الحكومي، الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية التي تعاملت مع المصابين من مرتبات الأمن العام عقب المداهمة الأمنية التي نفذت في لواء الرمثا.
واستمع وزير الصحة، خلال الزيارة، إلى شرح من الفرق الطبية حول الإجراءات الطارئة والتدخلات الجراحية التي نفذت فور وصول المصابين، قبل نقلهم إلى الخدمات الطبية الملكية لمتابعة العلاج، قائلا: “شكرا لكل يد أمنية أو طبية تحمي البلد”.
وأعرب البدور، عن تقديره واعتزازه العميق بما قدمته كوادر المستشفى من جهود استثنائية، مؤكدا أن ما أبدوه من تفان وسرعة استجابة يجسد روح “الجيش الأبيض” الذي يساند القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في أداء واجبهم الوطني.
وأوضح أن الأداء المهني الرفيع الذي ظهرت به كوادر المستشفى يعكس مستوى التطور الذي تشهده مستشفيات وزارة الصحة، مشددا على التزام الوزارة باستمرار دعم المستشفى وتعزيز جاهزيته الفنية والبشرية.
وأكد أن ما قدمه العاملون في تلك اللحظات يعبر عن الصورة المشرفة لكوادر وزارة الصحة، ودورهم الوطني الذي يحظى بتقدير القيادة الهاشمية والشعب الأردني.


