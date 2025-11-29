نادي حمادة الرياضي يحصد المركز الثالث في الجولة الثالثة من بطولة العالم للراكلتون 2025

وطنا اليوم – حققت لاعبة نادي حمادة الرياضي نسرين حمادة المركز الثالث عالمياً في الجولة الثالثة من بطولة العالم للراكلتون ضمن منافسات بطولة التشيك الدولية (Czech Open 2025) التي اقيمت مؤخراً في العاصمة التشيكية براغ بمشاركة لاعبين من اكثر من 20 دولة حول العالم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن النادي ساهم هذا الانجاز في تعزيز حضور الاردن على خارطة الراكلتون الدولية خصوصاً ان مشاركة الاردن تعد الاولى عربياً في بطولة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي للراكلتون (FIR).

وفي تعقيبه على هذا الانجاز قال نائب رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة ان تحقيق المركز الثالث عالميا يؤكد ان لدينا في الاردن طاقات قادرة على الوصول الى اعلى المستويات اذا ما توفرت لها الدعم والبيئة المناسبة واضاف ان النادي يعمل وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف الى صناعة جيل من اللاعبين القادرين على تمثيل الاردن في البطولات العالمية.

واشار حمادة الى ان النادي استثمر خلال السنوات الماضية في تجهيز بنية تحتية رياضية متخصصة للراكلتون اضافة الى توفير مدربين مؤهلين وبرامج تدريبية تعتمد على مزيج من الجوانب البدنية والمهارية والذهنية موضحاً ان هذه الجهود بدأت تعطي ثمارها عبر النتائج التي يحققها اللاعبون محلياً ودولياً.

واضاف حمادة نحن نؤمن بان الرياضات الحديثة مثل الراكلتون تشكل فرصة كبيرة للشباب الاردني للتألق على الساحة الدولية خصوصاً انها رياضة تمتلك عناصر جذب وتحدي وتنوع وتنسجم مع قدرات اللاعبين الاردنيين المعروفين بإصرارهم وروحهم التنافسية.

واكد ان مشاركة النادي في الجولات العالمية المقبلة ستكون اقوى بعد اكتساب اللاعبين خبرة اكبر واحتكاك مباشر مع نخبة لاعبي العالم مشدداً على ان الهدف القادم هو تحقيق مراكز متقدمة في الجولة الختامية من بطولة العالم.

واكد مدير الفريق وامين سر النادي حمزة مريش ان الهدف من المشاركة هو رفع مستوى اللاعبين واكسابهم خبرة دولية اضافية مشيراً الى ان كل مباراة تشكل فرصة لتطوير الاداء الفردي والجماعي وان الفريق سيواصل العمل على تعزيز قدراته الفنية والذهنية لتحقيق نتائج افضل في الجولات المقبلة.

وقال مريش ان هذا الانجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والطاقم الفني طوال الموسم واضاف ان النادي ملتزم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي للاعبين لضمان استمرار تحقيق الانجازات على المستوى الدولي وان الرؤية القادمة تتضمن المشاركة في مزيد من البطولات العالمية لتأكيد اسم الاردن على الخارطة الدولية للراكلتون.

واعربت نسرين حمادة عن اعتزازها بهذا الانجاز مؤكدة ان المنافسة في هذه الجولة كانت شديدة وتتطلب جاهزية بدنية ونفسية عالية مشيرة الى ان الفريق سيواصل العمل لرفع تصنيفه الدولي وتمثيل الاردن بأفضل صورة.

وتشهد رياضة الراكلتون انتشاراً متسارعاً عالمياً اذ تجمع بين اربع العاب مضرب هي تنس الطاولة والبادمنتون والسكواش والتنس وتتميز بتنوعها وقدرتها على اختبار مهارات اللاعبين بشكل شامل.