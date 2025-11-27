أبطال أوروبا.. فوز ريال مدريد وأرسنال وهزيمة قاسية لليفربول

وطنا اليوم:عاد فريق ريال مدريد بفوز ثمين خارج أرضه بالتغلب على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4 – 3 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

تقدم الفريق اليوناني بهدف مبكر سجله تشيكينيو بعد مرور 8 دقائق.

لكن الضيف المدريدي رد بثلاثية سريعة سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي في 6 دقائق و42 ثانية بالدقائق 22 و24 و29.

وقلص أولمبياكوس الفارق بهدف ثان سجله المهاجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 52.

لكن مبابي وسع الفارق مجدداً بتسجيله الهدف الرابع له ولفريقه، ليكمل السوبر هاتريك في الدقيقة 60.

وسجل المغربي أيوب الكعبي هدفا ثالثا في الدقيقة 81، لكنه لم يكن كافياً للفريق اليوناني للخروج بنتيجة إيجابية، ليفلت الريال بثلاث نقاط ثمينة.

رفع ريال مدريد البطل القياسي للمسابقة (15 مرة) رصيده إلى 12 نقطة ليبقى في المركز الخامس، ويتجاوز كبوة الخسارة أمام ليفربول في الجولة الماضية.

واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته الرائعة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 – 1 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، كان أرسنال الطرف الأفضل في اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، ليحقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن.

وبادر يوريان تيمبر بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 22، لكن سرعان ما أدرك بايرن التعادل بواسطة نجمه الصاعد لينارت كارل في الدقيقة 32، لتهتز شباك فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وحسم أرسنال المباراة لصالحه في الشوط الثاني، حيث أعاد نوني مادويكي التقدم للفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب قادماً من مقاعد (البدلاء).

وبذلك، حقق أرسنال، الذي لا يزال يبحث عن تحقيق لقبه الأول في دوري الأبطال، فوزه الرابع في تاريخ لقاءاته مع بايرن، الذي لا يزال يمتلك الأفضلية بتحقيقه 8 انتصارات، علماً بأنه الأول منذ 20 أكتوبر 2015، حينما فاز الفريق الإنجليزي 2 – صفر على نظيره الألماني، على ذات الملعب.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 15 نقطة، ليحلق في الصدارة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على بايرن ، صاحب المركز الرابع.

وزاد فريق آيندهوفن الهولندي من معاناة مضيفه ليفربول الإنجليزي، بعدما تغلب عليه في عقر داره بنتيجة 4 – 1.

وعلى ملعب آنفيلد تلقى ليفربول خسارة جديدة هي الثالثة على التوالي في كل البطولات، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست صفر – 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيفان بيريسيتش الجناح الكرواتي هدف التقدم لآيندهوفن من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، بينما تعادل المجري دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة 16.

وأضاف جوس تيل الهدف الثاني لآيندهوفن في الدقيقة 56، ثم عزز التقدم كوهيب دريويش بالدقيقة 73، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

رفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، أما ليفربول فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

ألحق باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخسارة الأولى بضيفه توتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي، وفاز عليه بنتيجة 5 – 3 في مباراة مثيرة.

كرر الفريق الباريسي تفوقه على توتنهام بعدما فاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل 2 – 2 لينتزع منه لقب السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الجاري.

بهذه النتيجة يرفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي للمركز الثاني، ليعزز حظوظه في التأهل مباشرة لدور الـ16 ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب، وذلك قبل أن يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة السادسة يوم 10 ديسمبر المقبل.

أما توتنهام فتلقى أول خسارة في مشواره بدوري الأبطال بعد أيام قليلة من سقوطه المدوي أمام أرسنال بنتيجة 1-4 في الديربي اللندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد توتنهام عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، وسيلاقي سلافيا براج التشيكي في لندن بالجولة الخامسة.