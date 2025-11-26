زيارة مفاجئة من وزيرة التنمية لدار مسنين

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، صباح اليوم الأربعاء، دار الزهراء لرعاية كبار السن الخاصة، في لواء وادي السير ، وذلك في زيارة مفاجئة، اطلعت خلالها على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من كبار السن، والبرامج المنفذة في الدار.

وخلال زيارتها للدار، والتي تأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة، إلتقت بني مصطفى، منتفعي الدار، واستمعت منهم إلى آرائهم وملاحظاتهم حول ما يقدم لهم من خدمات في الدار.

وأكدّت بني مصطفى أهمية توفير أفضل سبل العناية والرعاية المثلى لمنتفعي الدار، وضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمتهم وتوفير احتياجاتهم بصورة مستمرة، مشيرةً إلى أن البرامج المقدمة لكبار السن تحظى بأولوية من الوزارة، وسيما في مجال الدعم النفسي والاجتماعي والعناية بصحتهم داخل الدور، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على ربط دور كبار السن الخاصة بغرفة المراقبة المركزية بالوزارة، أسوة بدور الرعاية الحكومية.

كما اطلعت بني مصطفى خلال زيارتها للدار، على المرافق والأقسام التابعة لها، وضرورة التأكد بصورة مستمرة وحثيثة من كافة إجراءات السلامة العامة فيها.

يُشار إلى أن دار الزهراء لرعاية كبار السن الخاصة تأسست العام 2002 في منطقة مرج الحمام، بمحافظة العاصمة، وتعمل على ايواء وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمنتفعين، والاهتمام بكافة الاحتياجات اللازم توفيرها للمنتفعين، كما وتبلــغ الطاقة الاستيعابية للدار ( 53) وهي للذكور والاناث ويبلغ عدد المسنين المقيمين حالياً ( 43 ) مسن ومسنة .