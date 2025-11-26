بنك القاهرة عمان
( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان

37 ثانية ago
الخبير موسى الصبيحي

يشترط لشمول العامل لدى أي منشأة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبشكل إلزامي ما يلي

١) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.

٢) أن يعمل في منشأة مسجّلة رسمياً أو مرخَّصة بممارسة العمل.

٣) أن يؤدي عملاً لدى المنشأة.

٤) أن يتقاضى أجراً مقابل العمل.

٥) أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة ويعمل تحت توجيهها وإشرافها.

إذا توفرت الشروط السابقة يعتبر شمول العامل بالضمان إلزامياً على المنشأة (صاحب العمل) بصرف النظر عن طبيعة العمل المناطة بالعامل أو مدته وسواء أكان أسلوب استخدامه بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة. وبصرف النظر أيضاً عن طبيعة الأجر الذي يتقاضاه أو مسمّاه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه. ويتم شموله على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.


