بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رجال أمننا… هم نورٌ ونار

27 ثانية ago
رجال أمننا… هم نورٌ ونار

بقلم المحامي حسين احمد الضمور

رجالُ أمننا ليسوا مجرد قوةٍ تحفظ النظام؛ بل هم روحُ الوطن حين يختبره الخطر، وسياجه الذي لا يلين حين تمتد الأيادي العابثة.
هم النور الذي تهتدي به الطرقات حين تشتد العتمة، والنار التي تلتهم كل يدٍ آثمة تسوّل لها نفسها العبث بأمن الناس وكرامة الدولة.

لم يصنعهم الترف، ولم ترفعهم الوجاهات؛
صنعتهم المواقف، وربّتهم الميادين، ووشمت على جباههم سطور الرجولة والشرف.
هم أبناء الأرض… لا أبناء ذوات ولا طالبي مناصب، بل رجالٌ إذا قالوا صدقوا، وإذا حضروا ثبتوا، وإذا نادى الوطن لبّوا بلا تردد ولا حساب.

قواتنا الأمنية الشامخة…
أول من يتقدم، وأول من يواجه، وأول من يدفع ثمن الأمان كي يعيش الناس مطمئنين.
ذراع الدولة القوية، وقلعة هذا الوطن الذي يفاخر بهم العالم.

إنهم وسام الأردن الحقيقي…
ليس وسامًا يُعلّق على الصدور، بل وسامًا يُعلّق على صفحات التاريخ، تُسطّره أفعالٌ لا تُمحى.
لولاهم ما بقيت شوارعنا آمنة، ولا ظلت راية الوطن عالية، ولا نام طفلٌ في بيته دون أن يحيط به حارسٌ ساهر.

سلامٌ على الشرفاء…
على من حمل الأمانة بثبات، وعلى من جعل قسم خدمته طريقًا لا يلتف ولا ينحني.
سلامٌ على النور حين يضيء، وعلى النار حين تحمي.

حماكم الله،
وحمى بكم الأردن…
وكتب خطاكم قوةً لهذا الوطن الذي لا يقهر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:22

يختبرك الله عز وجل، لِيصقل قلبك ويقويك

09:17

منظمات فلسطينية تدعو دول العالم لإعلان غزة منطقة كارثة إنسانية

09:13

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

09:07

بيان أمني: مداهمة في الرمثا ومقتل شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري

20:34

المعونة الوطنية : تخريج 550 أسرة إضافية من مظلة الإنتفاع بعد الإلتحاق بسوق العمل

20:31

الكشف عن قصة صادمة أوقفت عودة ميسي إلى برشلونة

20:04

الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية

20:01

القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

19:54

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

19:26

نظام جديد لفرض غرامات مالية على ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي

19:20

العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

19:13

الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله