رجال أمننا… هم نورٌ ونار

بقلم المحامي حسين احمد الضمور

رجالُ أمننا ليسوا مجرد قوةٍ تحفظ النظام؛ بل هم روحُ الوطن حين يختبره الخطر، وسياجه الذي لا يلين حين تمتد الأيادي العابثة.

هم النور الذي تهتدي به الطرقات حين تشتد العتمة، والنار التي تلتهم كل يدٍ آثمة تسوّل لها نفسها العبث بأمن الناس وكرامة الدولة.

لم يصنعهم الترف، ولم ترفعهم الوجاهات؛

صنعتهم المواقف، وربّتهم الميادين، ووشمت على جباههم سطور الرجولة والشرف.

هم أبناء الأرض… لا أبناء ذوات ولا طالبي مناصب، بل رجالٌ إذا قالوا صدقوا، وإذا حضروا ثبتوا، وإذا نادى الوطن لبّوا بلا تردد ولا حساب.

قواتنا الأمنية الشامخة…

أول من يتقدم، وأول من يواجه، وأول من يدفع ثمن الأمان كي يعيش الناس مطمئنين.

ذراع الدولة القوية، وقلعة هذا الوطن الذي يفاخر بهم العالم.

إنهم وسام الأردن الحقيقي…

ليس وسامًا يُعلّق على الصدور، بل وسامًا يُعلّق على صفحات التاريخ، تُسطّره أفعالٌ لا تُمحى.

لولاهم ما بقيت شوارعنا آمنة، ولا ظلت راية الوطن عالية، ولا نام طفلٌ في بيته دون أن يحيط به حارسٌ ساهر.

سلامٌ على الشرفاء…

على من حمل الأمانة بثبات، وعلى من جعل قسم خدمته طريقًا لا يلتف ولا ينحني.

سلامٌ على النور حين يضيء، وعلى النار حين تحمي.

حماكم الله،

وحمى بكم الأردن…

وكتب خطاكم قوةً لهذا الوطن الذي لا يقهر.