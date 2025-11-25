بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الكشف عن قصة صادمة أوقفت عودة ميسي إلى برشلونة

12 ثانية ago
الكشف عن قصة صادمة أوقفت عودة ميسي إلى برشلونة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، يوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في طريقه للعودة إلى فريقه السابق برشلونة في صيف 2023، إلا أن إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا أوقفت العملية على الرغم من تجهيز كافة العقود والحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني.
وكان الأسطورة الأرجنتينية قد غادر برشلونة في 2021 بطريقة مؤلمة – على حد وصف وسائل الإعلام الكاتالونية، كون أن بطل كأس العالم 2022 كان يرغب في تمديد عقده مع النادي وحصل على ضمانات من الرئيس جوان لابورتا، قبل أن تقرر الإدارة فجأة عدم تجديد عقده وبالتالي رحيله إلى باريس سان جيرمان مجاناً.
وأفادت “سبورت” أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات كان قريباً من العودة إلى برشلونة قبل عامين، وأن كل شيء بدأ في يناير 2023، عندما تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق حينها، مكالمة غير متوقعة من ميسي، قال فيها قائد الأرجنتين إنه اتخذ قراراً نهائياً ويريد العودة.
وأوضح ميسي لتشافي أنه يشعر بالحماس ومستعد للعودة بعد عامين من رحيله إلى نادي العاصمة الفرنسية ومقتنع بأن آخر فصل أوروبي له يجب أن يكون في نادي حياته.
ورأى تشافي أن تلك فرصة تاريخية، كان يعتقد أن فريقه يمكنه أن يحقق قفزة تنافسية هائلة مع زميله السابق.
وعلى مدى الأشهر التالية، تحدث تشافي وميسي كل 10 إلى 15 يوماً، تبادلا الأفكار وتوصلا إلى اتفاق كامل، وقبل الأرجنتيني دوراً مختلفاً في الفريق، مدركاً أنه لم يعد الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.
وكان التوافق واضحاً بالنسبة لكليهما، وفي فبراير 2023 ذهب ميسي أبعد من ذلك ودعا تشافي للحديث مع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي لتسريع العملية، وتحدث بعدها المدرب مع لابورتا، وتفاعل رئيس النادي بحماس، الذي رأى عودة ميسي فرصة لإغلاق جرح عام 2021.
وفي أبريل جاءت الرسالة التي بدت حاسمة، قبل جلسة تدريبية اقترب ماتيو ألماني، المدير الرياضي لبرشلونة حينها، من تشافي وأخبره أن رابطة الدوري الإسباني منحت الموافقة على العملية وأن كل شيء على ما يرام.
حتى أن العقد تمت صياغته – اتفاقية لمدة عامين، مغلقة عملياً وتنتظر التعديلات النهائية، ثم انقطع الأمر فجأة.
بعد أيام، اتصل خورخي ميسي بتشافي وتحدث معه بلهجة حادة، قائلاً: يقولون لي إن ذلك لن يحدث، وأن رابطة الدوري الإسباني لم تمنحنا الموافقة.
لتتوقف عملية عودة ميسي فجأة، واختفت كل الضمانات، بينما قرر ميسي، الذي تعب من الانتظار وحالة عدم اليقين المستمرة، قبول عرض إنتر ميامي، والذي مدد معه مؤخراً عقده، مما يزيد من صعوبة عودته كلاعب لبرشلونة قبل اعتزاله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

20:04

الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية

20:01

القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

19:54

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

19:26

نظام جديد لفرض غرامات مالية على ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي

19:20

العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

19:13

الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

19:10

الأردن يتجه للتوسع في اعتماد النقل الكهربائي خلال السنوات المقبلة

19:07

الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر

19:02

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

18:59

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة

16:41

عمان تستحوذ على 40% من سكان الأردن ومواليده الجُدد

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله